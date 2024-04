Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische cabrio: dit kost de MG Cyberster (in Nederland)

Elektrische cabrio’s zijn er nog maar weinig, al komt daar verandering in. Zo werkt Polestar aan de 6 en liet MG eerder al de Cyberster zien. Van die laatste kunnen we nu een goede indicatie geven van de prijs in Nederland.

In september vorig jaar kon Autovisie je voor het eerst de nieuwe elektrische roadster laten zien. Al is de Cyberster heel anders dan roadsters zoals de Mazda MX-5, BMW Z4 en Fiat 124.

Specificaties MG Cyberster

Door de elektrische aandrijving, en met name het accupakket, weegt de MG Cyberster bijna 2.000 kilogram. Geen lichtvoetige roadster dus. De auto heeft een 77 kWh accupakket (440 kilometer aan actieradius) en komt met twee motoriseringen. De eerste is een 335 pk sterke uitvoering met enkel een elektromotor op de achteras.

De andere draagt de naam MG Cyberster GT en heeft twee elektromotoren. Samen zijn die goed voor 502 pk. Hiermee sprint de elektrische cabrio van 0 naar 96 km/h (60 mp/h) in 3,2 seconden. De instapper doet dit in zo’n 5 seconden.

De prijzen in Nederland zijn nog niet gecommuniceerd, maar in Engeland is het prijskaartje van de MG Cyberster al wel bekend. Hoewel de aanschafprijs van brandstofauto’s in Engeland flink verschilt met Nederland, is dit bij elektrische auto’s anders. Dit heeft te maken met de bpm.

Prijs (in Nederland)

De MG Cyberster heeft in Engeland een prijskaartje van minimaal 54.995 Britse pond. Omgerekend naar euro’s is dat iets meer dan 64.000 euro. De GT kost omgerekend ruim 70.000 euro. Wil je op de hoogte blijven van de uiteindelijke Nederlandse prijs? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Autovisie wist vorig jaar tijdens de eerste kennismaking met de MG Cyberster al veel te vertellen over de specificaties. Dit omdat de auto al in Chinese patentdocumenten was opgedoken. In onderstaande video vertellen we je alles over de elektrische cabrio.