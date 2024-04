Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze parkeerplaats is de duurste van Nederland en kost bizar veel

De grondprijs in Nederland is flink. Met name in steden als Amsterdam betaal je veel per vierkante meter. Niet alleen om te wonen, maar ook om te parkeren. We gaan op zoek naar de duurste parkeerplaats van Nederland en vinden er een met een bizarre prijs.

We zoeken op het verkoopplatform Funda. Hier worden op dit moment 558 parkeerplekken te koop aangeboden.

De duurste parkeerplaats van Nederland

De locatie van de duurste parkeerplaats van Nederland laat zich raden: Amsterdam. Het is ook niet het minste stukje van de stad, maar de P.C. Hooftstraat. Net naast het Vondelpark bevindt de parkeerplek zich.

Volgens de advertentie is de parkeerplaats goed geschikt voor bredere auto’s. Daarbij is er voldoende ruimte voor chauffeurs en passagiers om in te stappen.

De parkeerplaats zelf is 4,65 meter lang en 3,85 meter breed. Dat is redelijk breed, maar niet erg lang. Een Rolls-Royce Spectre, om maar bij de doelgroep te blijven, past wat lengte betreft niet in het vakje.

De duurste parkeerplaats van Nederland bevindt zich onderin een garage die met een roldeur wordt afgesloten. Dan staat je auto in ieder geval veilig.

De prijs

En dat mag ook wel, want voor de duurste parkeerplaats van Nederland betaal je 495.000 euro. Huren kan ook, dan ben je 750 euro per maand kwijt exclusief de servicekosten. Deze kosten bedragen circa 100 euro per maand. Daarbij moet de huurder nog een waarborgsom van 750 euro betalen.

Overigens hoef je geen dure parkeerplaats te kopen of huren, om toch in de stad te kunnen parkeren. Eerder liet Autovisie vier bekende apps zien die parkeren voor jou goedkoper en makkelijker maken.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.