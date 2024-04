Deel dit: Share App Mail Tweet

Verzekeraar verklaart Fisker Ocean total loss na simpel deukje

De Fisker Ocean is door gigantische kortingen nu voor opmerkelijk weinig geld te koop. Of het een slimme koop is, is maar zeer de vraag. Bij het kleinste deukje blijkt je Ocean namelijk al total loss te kunnen worden verklaard.

Er is stront aan de knikker bij Fisker. Financiële moeilijkheden dwongen het merk personeel te ontslaan en de fabriek stil te leggen. Ook bleek de start-up zijn elektrische auto’s per ongeluk gratis weg te geven.

Boze Fisker Ocean-klant deelt haar verhaal

De slechtnieuwsshow stopt daar niet. In de Verenigde Staten werd een Fisker Ocean om een simpel deukje total loss verklaard door een verzekeraar, met een woedende klant tot gevolg. Ze deelde haar verhaal met de website Carscoops.

(Afbeelding: Joy Wanner) (Afbeelding: Joy Wanner) (Afbeelding: Joy Wanner)

Nadat iemand de openstaande autodeur van de Amerikaanse Joy Wanner beschadigde, ging ze naar haar verzekeraar. Het deukje in het deurpaneel en het kapotte scharnier moesten immers gerepareerd worden. Normaalgesproken een simpel klusje, maar het liep helemaal anders.

Fisker Ocean total loss verklaard na kleine schade

Een schadeherstelbedrijf schatte de reparatiekosten op omgerekend zo’n 850 euro, al was de Ocean wel een voor hen onbekende auto. Dat zou mogelijk de prijs nog beïnvloeden. Het grote probleem bleek echter het vinden van reserveonderdelen. Die waren volgens Wanner nergens te krijgen, waardoor haar verzekeraar zich genoodzaakt voelde de EV total loss te verklaren.

Voor Joy Wanner, die twee jaar op haar auto heeft gewacht, was dit de druppel. Ze is woedend na een opeenstapeling van problemen. In een Fisker Ocean-groep op Facebook somt ze een aantal frustraties op: “Vertraagde levering, slechte documentatie, de vervelende waarschuwingslampjes- en geluiden, het onbetrouwbare navigatiesysteem en de goedkope sleutel.” Nu is ze er helemaal klaar mee. “Ik hoop dat Henrik Fisker elk dubbeltje verliest dat hij heeft en ik wens de rest van jullie veel succes.”

Onderdelenlevering bij nieuwe automerken

In Europa is elke fabrikant, en dus ook Fisker, verplicht is reserveonderdelen te leveren tot minstens tien jaar na vertrek van de markt. Bij een faillissement (waar Fisker inmiddels tegenaan lijkt te hikken) gaat die verplichting niet op en zit je als consument met de gebakken peren. Of in dit geval: een total loss verklaarde Fikser Ocean.