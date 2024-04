Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe hard mag je maximaal rijden met aanhanger of caravan?

Het is een vreemd gezicht wanneer iemand met een aanhanger op de linkerbaan voorbij komt razen. Het roept de vraag op: hoe hard mag je eigenlijk rijden met een aanhangwagen of caravan?

Het simpele antwoord: dat verschilt. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen aanhangers en caravans tot 3.500 kilogram en aanhangwagens die meer wegen dan dat.

Zo hard mag je in Nederland rijden met een aanhanger

In Nederland geldt voor aanhangers die niet meer dan 3,5 ton wegen een snelheidslimiet van 90 km/h. Weegt je aanhangwagen méér dan 3.500 kilogram? Dan mag je niet harder rijden dan 80 km/h. We hoeven je vast niet uit te leggen dat deze limiet niet leidend is op wegen met een lagere maximum snelheid.

Zo snel mag je met een caravan in Duitsland

In het buitenland kunnen de regels afwijken. Zo geldt in Duitsland ook voor aanhangwagens die minder dan 3.500 kilogram wegen een limiet van 80 km/h buiten de bebouwde kom.

Wel wordt er een uitzondering voor aanhangwagens met een zogeheten Tempo 100-ontheffing. Is je aanhanger of caravan daarvoor goedgekeurd, dan mag je tot 100 km/h rijden.

Snelheidslimiet met aanhangwagens in België

Bij onze zuiderburen mag je met een aanhanger lichter dan 3.500 kilogram zelfs tot wel 120 km/h rijden op snelwegen. Met een aanhangwagen zwaarder dan dat geldt een limiet van 90 km/h op de snelweg.