Driftmodus en dikke zescilinder: Mercedes-AMG CLE 53 is brute subtopper

Mercedes-AMG noemt de CLE 53 denigrerend het instapmodel van de reeks, maar zo voelt, klinkt en oogt hij niet.

De Mercedes-AMG CLE 53 is nog maar het begin van AMG met de CLE. Er komt nog een 63-variant, maar deze instapper komt al over als het topmodel. Hij is flink uitgebouwd, want voor is hij 58 millimeter breder en achter zelfs 75 millimeter. Met een intimiderende neus en brute achterzijde voorzien van vier uitlaten om zijn intenties te verduidelijken. De CLE 53 is veel bruter dan voorgaande subtoppers uit de AMG-stal. De motorkap heeft ook een uitstroomopening om de warmte uit de motorruimte af te voeren. Dat is wel nodig ook.

Elektrische turbocompressor

De Mercedes-AMG CLE 53 heeft onder de lange motorkap niet de tegenvallende viercilinder uit de C 63 S, maar een vette 3,0-liter zes-in-lijn met elektrische turbo en uitlaatgasturbo. De elektrische compressor wordt niet door de krukas of uitlaatgassen aangedreven, maar elektrisch aangestuurd zodat hij vanaf nul toeren per minuut al voor drukvulling kan zorgen.

Dat levert veel trekkracht op bij lage toeren en de flinke turbo staat garant voor het koppel hoger in het toerenbereik. De krachtcentrale levert 449 pk en 600 Nm, waarmee hij in 4,2 tellen naar 100 km/h sprint. Hij heeft standaard vierwielaandrijving die de nadruk legt op de achteras en de voorzijde springt bij indien nodig.

Driftmodus van Mercedes-AMG CLE 53

Deze Mercedes-AMG CLE 53 heeft in tegenstelling tot eerdere subtoppers in de AMG-reeks alle instelmogelijkheden die je alleen zou verwachten op het absolute topmodel. Hij is voorzien van vierwielsturing, adaptieve dempers, meerdere rijstanden en een echte driftmodus.

In die stand heeft hij alleen achterwielaandrijving en laat hij zich lekker met het gaspedaal sturen. Er ontbreekt echter een mechanisch sperdifferentieel en daarvoor in de plaats heeft hij remingrepen op het binnenste achterwiel om sperwerking te simuleren. Of dat werkt, zie je in deze video.