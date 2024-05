Deel dit: Share App Mail Tweet

Texaanse baron liet zijn Ferrari Testarossa ‘openknippen’ in België

Medio jaren 80 liet een Texaanse oliebaron zijn Ferrari Testarossa ombouwen tot targa. Dit deed hij bij onze zuiderburen in België.

We hoeven de Ferrari Testarossa niet te introduceren, want de flamboyant gestileerde opvolger van de 512 BB stond zowat in z’n eentje symbool voor de overdaad van de jaren 80. Hij is bekend van de hitserie Miami Vice, met acteur Don Johnson als politieagent Sonny Crockett, maar had net zo goed in Dallas kunnen optreden.

Ferrari Testarossa van Texaanse oliebaron

Zó goed past hij bij de levensstijl van de eerste eigenaar van dit exemplaar, een Texaanse oliebaron. Die wilde een open versie van de Testarossa, maar daarvan maakte Ferrari er ooit maar één: een zilverkleurige Spider voor Fiat-baas Giovanni Agnelli. De Belgische specialist EBS, ook wel bekend van zijn Renault 5 Cabriolets, bood uitkomst. Daar werd een stuk van 60 centimeter uit het dak van de Testarossa geknipt, dat vervolgens werd omgetoverd tot twee individueel verwijderbare panelen.

(Afbeelding: Bonham’s) (Afbeelding: Bonham’s) (Afbeelding: Bonham’s)

(Afbeelding: Bonham’s) (Afbeelding: Bonham’s) (Afbeelding: Bonham’s)

Om de stijfheid van de Ferrari intact te houden, werden er verstevigingen toegevoegd, die de Testarossa Targa 50 kilo zwaarder maken dan het origineel. Oorspronkelijk zouden de dakdelen overigens geel blijven, maar om ze beter te beschermen tegen krassen, werd er toch gekozen voor een zwarte afwerking. De Testarossa Targa is gebaseerd op een Europees model en droeg eerst het Belgische kenteken DTF-425.

Te koop

In de VS werd hij aangepast aan de Amerikaanse eisen. In november 1985 stond de Ferrari in Sport Auto, waarin een prijs werd genoemd van 270.000 D-mark, wat omgerekend neerkomt op zo’n 300.000 euro nu.

Sinds 1985 had de Ferrari Testarossa meerdere eigenaren, onder meer in Hawaii, Californië en Engeland. Hij wordt geveild bij Bonhams, met een verwachte opbrengst van tussen de 330.000 en 470.000 euro.