Leasen wordt steeds populairder

Een groeiend aantal particulieren kiest ervoor om een auto te leasen in plaats van te kopen. Het fenomeen ‘private lease’ groeide in een jaar tijd met 78 procent, waarbij vorig jaar meer dan 64.000 consumenten in een private leaseauto reden. Ook shortlease wint aan populariteit. Wat zijn hiervan de voordelen?

Wanneer we denken aan het leasen van een auto, wordt dit vaak geassocieerd met een zakelijke context: een werknemer met een goede baan die een auto van de zaak krijgt. Een leaseauto was lange tijd dan ook voornamelijk voorbehouden aan de zakelijke markt.

Vast maandelijks bedrag

Echter, leasemaatschappijen richten zich steeds meer op de consument. Door de langdurige economische crisis zijn mensen zich bewuster geworden van hun uitgaven en hebben zij minder te besteden. Als gevolg hiervan wordt er minder gekocht en vinden niet alle individuen het noodzakelijk om een auto te bezitten.

Bij private lease betaal je een vast bedrag per maand voor het gebruik van een nieuwe auto, die na afloop van het contract weer wordt ingeleverd. Naast de benzinekosten zijn doorgaans alle andere kosten inbegrepen, zoals verzekering, wegenbelasting, pechhulp en onderhoud. Je kunt ervoor kiezen om je spaargeld in één keer uit te geven bij een lokale autodealer, maar je kunt er ook voor kiezen om het in je eigen portemonnee te houden en te gaan voor een vast maandbedrag; private lease.

In tijden van onzekerheid, korte contracten en zelfstandig ondernemerschap is dit geen vreemde keuze. De combinatie van weten wat je per maand aan je auto uitgeeft en het vermijden van een grote aankoop is voor steeds meer mensen aantrekkelijk. Daarbij kun je zelf bepalen voor welke periode je een auto wilt huren en hoeveel kilometers je van plan bent per maand te rijden.

Shortlease wordt populair

Ook shortlease wint terrein. Het is vergelijkbaar met het huren van een auto, maar op een andere manier. Met shortlease kun je een auto huren wanneer je maar wilt, alleen of met anderen, zowel binnen als buitenland. Bovendien bepaal je zelf wanneer je het contract beëindigt en ben je dus niet gebonden aan een termijn van twee jaar. Een shortleasecontract kan na een maand dagelijks worden opgezegd. Voor zzp’ers die projectmatig werken kan shortlease handig zijn.

Het aanbod aan auto’s is groot, waardoor er altijd wel een auto is die bij je smaak en budget past. Zo heeft dé shortlease marktleider van Nederland alle denkbare shortlease mogelijkheden, zowel voor zakelijk als privégebruik.