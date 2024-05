Deel dit: Share App Mail Tweet

Bronnen: eigenaar F1 wil meer geld van Monaco voor organiseren GP

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, wil een grotere bijdrage van Monaco voor het organiseren van de Grote Prijs in de dwergstaat na 2025. Dat melden ingewijden aan financieel persbureau Bloomberg. Met 20 miljoen dollar per jaar betaalt Monaco op dit moment nog het minste van alle organisatoren van F1-races dit jaar.

Dat bedrag werd voor de periode van drie jaar vastgelegd in september 2022. De gesprekken over een nieuwe deal beginnen deze week. Twee andere organisatoren, Saudi-Arabië en Bahrein, betalen volgens schattingen veel meer: ruim 50 miljoen dollar per jaar. Een woordvoerder van de F1 wilde niet ingaan op de nieuwe gesprekken met Monaco. Wel gaf hij aan dat Liberty Media niet overweegt om zich terug te trekken uit het land.

De bedragen die de organisatoren van de Grote Prijzen betalen, besteedt Liberty Media aan prijzengeld aan het einde van het seizoen. De economieën van landen als Monaco en Bahrein en de steden die F1-races organiseren, profiteren evenwel op hun beurt. Zo komen er veel toeschouwers af op de evenementen, waardoor bijvoorbeeld hotels in de regio rond het circuit goed gevuld zijn.

Kritiek

De Grote Prijs van Monaco wordt al sinds jaar en dag gereden in de straten van het op één na kleinste land ter wereld. Veel van de coureurs die deelnemen, wonen bovendien in Monaco. De organisatoren van de race hebben hun bedrijfsmodel nooit ingrijpend veranderd; zij zijn er volgens de bronnen die spraken met Bloomberg van overtuigd dat de geschiedenis en reputatie van het bijna honderd jaar oude circuit zwaarder wegen dan financiële overwegingen.

Toch klinkt er ook kritiek, onder meer van coureurs Max Verstappen en Lewis Hamilton. Zij klagen onder meer over het feit dat zij met de moderne F1-auto’s moeilijker gewaagde inhaalmanoeuvres kunnen uitvoeren in de smalle straten van het circuit. “Godzijdank is dat voorbij, dat was de saaiste race waar ik ooit aan heb meegedaan”, klaagde zevenvoudig wereldkampioen Hamilton nadat hij in 2022 derde was geworden in Monaco.

De Grote Prijs van Monaco staat voor komend weekend weer op het programma.

ANP