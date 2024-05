Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze BYD kost minder dan 10.000 euro en er komt een Europese versie

BYD heeft met de Dolphin momenteel een van de goedkopere elektrische auto’s op de markt, maar daar gaat nog een EV onder gepositioneerd worden. De CEO van het merk laat weten dat de BYD Seagull, die in China nog geen 10.000 euro kost, er een Europees broertje bij krijgt.

Tijdens de Furure of Car conferentie zei de CEO van het merk, Michael Shu, dat er een Europese versie van de Seagull komt. Dat laat persbureau Reuters weten.

BYD Seagull van minder van 10.000 euro

De BYD Seagull heeft in China een prijskaartje van 69.800 Chinese Renminbi, dat is omgerekend zo’n 9.000 euro. Onder andere omdat de Europese versie aan andere eisen moet voldoen, zou hij volgens Shu in Europa minder dan 20.000 euro kosten.

Autovisie zag de BYD Seagull vorig jaar al even in China. In onderstaande video zie je de auto alvast in levende lijven.

De BYD Seagull heeft in China een range van 305 of 405 kilometer (minder strenge Chinese meetmethode), afhankelijk van de grootte van het accupakket. Het accupakket heeft 30.08 kWh of 38.88 kWh aan capaciteit. Opladen kan met maximaal 30 of 40 kW aan de snellader.

Het accupakket van de BYD Seagull is altijd gekoppeld aan een 75 pk elektromotor. De topsnelheid bedraagt maximaal 130 kilometer per uur. Het is dus een echte stadsauto, maar voor het geld biedt hij best veel ruimte en range. Overigens wordt de auto al buiten China aangeboden. Hij heet dan de Dolphin Mini.

Europa

Wordt deze auto dan de doorbraak van BYD? Hoewel het merk in Europa druk bezig is, blijven de verkoopcijfers nog achter. In 2023 werden er niet meer dan 16.000 auto’s verkocht in Europa waarvan net geen 1.300 in Nederland.

BYD is overigens niet enkel bezig met een Seagull voor Europa, ook gaat het onder het merk Denza een Porsche Taycan-concurrent produceren voor ons continent.