BYD gaat Tesla achterna en vindt grond voor Europese fabriek

Groot nieuws was het toen Elon Musk de eerste productielocatie van Tesla in Europa opende: Gigafactory Berlin-Brandenburg. Concurrent BYD is ook van plan de oversteek naar Europa te maken, maar kiest voor een ander land.

BYD heeft afgelopen dinsdag een overeenkomst getekend met de Hongaarse overheid. Het Chinese merk gaat namelijk in het land een grote fabriek bouwen.

Eerste Europese fabriek BYD

De eerste fabriek van BYD zal worden geopend in Szeged, niet te verwarren met het eiland Sziget bij Boedapest. De stad is de op twee na grootste van het land, ligt tegen de Servische en Roemeense grens en 1.000 kilometer van de Tesla-fabriek.

Hoe groot de fabriek exact wordt, is nog onduidelijk. Ongetwijfeld wordt het een flinke productiefaciliteit. BYD zegt dat er duizenden banen bijkomen door de fabriek.

Welke modellen het uit Hongarije zullen komen, is ook nog onduidelijk. Logischerwijs gaat het om de auto’s die ook in Europa leverbaar zijn: Seal, Seal U, Atto 3, Dolphin, Han, Tang en ETP3 (het bedrijfsbusje).

Niet de enige productielocatie

De productiefaciliteit in Hongarije is overigens niet de enige fabriek die BYD gaat bouwen. Zo is de productie in Oezbekistan net gestart en gaat er ook gebouwd worden in Brazilië. Lokaal produceren van auto’s kan (in de toekomst) veel voordelen opleveren. Er wordt immers meer en meer gesproken over handelsbarrières voor Chinese auto’s.