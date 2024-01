Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt extreem foute Bentley

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions en oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een extreem foute Bentley Continental GT Speed te koop.

Via de site van de overheid kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

Niet zo stijlvol

Bentley is het merk vol klasse, luxe en met een rijke geschiedenis. Sommige liefhebbers zien de auto’s als juweeltjes, die je met handschoenen moet behandelen. Anderen denken hier heel anders over en maken hun luxebolide naar geheel eigen smaak.

Deze occasion is een tikkie fout, maar uniek is-ie zeker. De oranje Bentley begon ooit zijn leven als normale Continental GT Speed. Al is ‘normaal’ niet helemaal het goede woord voor deze luxe driftmachine. In onderstaande video zie je hoe Autovisie-redacteur Dries van den Elzen over het circuit danst met de Brit.

Het rijgedrag van de indrukwekkende machine is onder andere te danken aan de 6,0-liter W12 motor die voorzien is van twee turbo’s. Met een vermogen van 639 pk en 900 Nm aan koppel sprint de bolide in 3,6 seconden naar de honderd. Het feest houdt pas op bij 335 kilometer per uur. Onwijs indrukwekkende prestaties voor de zware GT.

De Bentley Continental GT Speed bij de Nederlandse overheid

De Bentley Continental GT Speed die als occasion bij de Nederlandse overheid te koop wordt aangeboden, is iets ouder dan het model in de video. Dit betekent dat de krachtbron 610 pk en 750 Nm aan koppel levert. Tenzij het motorblok net zo grondig is aangepakt als de buitenkant.

De occasion is voorzien van een Veilside-bodykit en een oranje kleur. De bodykit heeft veel schade, maar het interieur van de auto ziet er nog goed uit. De Bentley Continental GT Speed komt uit 2009 en heeft sindsdien, volgens de kilometerteller, 164.720 kilometer ervaring opgegaan. Vorig jaar werd de occasion ook al aangeboden. Zonder succes dus, want nu kan je opnieuw op de Bentley bieden.

