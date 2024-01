Deel dit: Share App Mail Tweet

Bezitters van dit merk auto de pineut: autoverzekering fors duurder

De prijs van een autoverzekering hangt van allerlei variabelen af, bijvoorbeeld leeftijd van de bestuurder. Ook is het merk en model erg belangrijk. Voor een automerk is de verzekeringspremie flink gestegen.

Uit cijfers van vergelijkingssite Independer blijkt dat de autoverzekeringen het afgelopen jaar veel duurder werden. Het resultaat is dat er veel meer mensen afgelopen jaar van verzekeringspremie wisselden.

Autoverzekering fors duurder

Gemiddeld nam een allrisk-autoverzekering 10,3 procent in prijs toe. Consumenten betalen nu gemiddeld 117 euro per jaar meer.

Ook de WA+-autoverzekering steeg flink: 10,4 procent. Dit komt neer op 94,50 euro. De premie voor WA steeg het hardst: 12,5 procent. Dit komt neer op gemiddeld 122,80 euro per jaar meer.

Bezitters van dit merk auto de pineut

Kijken we naar de verschillende merken, dan valt het op dat de autoverzekering van één merk erg hard steeg.

Merk Stijging (%) Stijging (€ per jaar) Volkswagen +13,3% + €150,9 Volvo +12,6% + €127,3 BMW +12,2% + €168,2 Toyota +9,6% + €74,6 Ford +9,1% + €73,1 Opel +7,7% + €67,- Renault +7,7% + €59,1 Fiat +7,6% + €61,4 Citroën +7,0% + €53,2 Peugeot +5,8% + €49,2

Bezitters van een auto van Volkswagen zijn gemiddeld genomen 13,3 procent meer gaan betalen voor hun verzekeringspremie. Dit betekent dat je zo’n 151 euro meer per jaar kwijt bent. Ook een Volvo of BMW verzekeren is meer dan 10 procent duurder geworden.

📰 Gratis Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze Autovisie-nieuwsbrief!

Eigenaren van een Peugeot komen er relatief gunstig van af met een stijging van de autoverzekering van “slechts” 5,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat betekent 49 euro per jaar meer aan verzekeringspremie.