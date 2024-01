Deel dit: Share App Mail Tweet

Andretti voorlopig niet welkom als elfde team in Formule 1

Een elfde team in de Formule 1 is voorlopig niet welkom. Het management van de koningsklasse van de autosport heeft de aanvraag van de Amerikanen Michael en Mario Andretti om met een team toe te treden afgewezen. De commerciële rechtenhouder ziet op dit moment geen toegevoegde waarde in een extra team op de startgrid.

Andretti wilde graag vanaf 2025 met een eigen team meedoen in de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA keurde de aanmelding goed. De tien huidige teams in de Formule 1 stonden niet te juichen om de komst van een elfde renstal, maar zij hebben naar verluidt geen stem gehad in het besluit van Formula One Management.

“Ons evaluatieproces heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van een elfde team geen toegevoegde waarde aan het kampioenschap zou opleveren”, luidt de verklaring van FOM. “De beste manier voor een nieuw team om toegevoegde waarde te bieden is door competitief te zijn. Wij geloven niet dat deze kandidaat dat zou zijn.”

Hervorming van motorregels

Wellicht dat Andretti wel kan toetreden in 2028, als partner Cadillac een eigen motor beschikbaar heeft. Dat zou dan de meerwaarde zijn die het team nu nog niet heeft.

FOM rechtvaardigde zijn afwijzing ook door te wijzen op de grote hervorming van de motorregels vanaf 2026. Dan stapt de Formule 1 over op een compleet nieuw aandrijving. Een motor volgens de oude regels bouwen voor slechts één seizoen, beschouwen de eigenaren van de Formule 1 als een vrij overbodige investering.

Entreegeld veel te laag

Cadillac is een van de merken van General Motors. Dat Amerikaanse concern gaf eerder al aan dat het vanaf 2028 motoren kan leveren aan Andretti. Het team zou dan bij een intrede in 2025 de eerste jaren moeten rijden met een motor van een van de huidige leveranciers.

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de FIA was de aanjager van het plan om meer teams toe te laten tot de Formule 1. “We moeten toekomstige inschrijvingen van mondiale autofabrikanten zoals die van GM en een volbloed racer als Andretti juist toejuichen. Het voegt diversiteit toe en verbreedt de aantrekkingskracht van de Formule 1”, was zijn motivatie.

De tien bestaande teams waren vanaf het begin niet heel enthousiast over de plannen voor een elfde team. Ze vinden vooral de verplichte 200 miljoen dollar entreegeld veel te laag.

ANP