Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe BMW i5 Touring

De nieuwe BMW 5 Serie is er nu ook als volledig elektrische i5. Het grootste nieuws is misschien wel de BMW i5 Touring, want elektrische stationwagens zijn er nog steeds maar weinig. Tijd voor een duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

Sinds vorig jaar is er een nieuwe BMW 5 Serie. Natuurlijk verschijnt die ook weer als Touring, de stationwagen. Voor het eerst is er ook een volledig elektrische versie in de vorm van de BMW i5. Dat brengt gelijk een tweede primeur met zich mee: de BMW i5 Touring. De elektrische aandrijflijn blijft namelijk niet voorbehouden aan de sedan. Interessant, want er zijn nog steeds maar weinig elektrische stationwagens. Nadat we eerder in deze rubriek al de BMW 5 Serie met brandstofmotoren bekeken, richten wij ons deze keer op de i5 Touring.

Stationwagen

Een stationwagen koop je voor de praktische eigenschappen, dus laten we daarmee beginnen. Achterin de BMW i5 Touring past 570 liter, of 1.700 liter met de achterbank neergeklapt. Daarbij is er geen verschil tussen de brandstof- of elektrische versie. Daarnaast kan de i5 Touring ‘gewoon’ 1.500 kg trekken.

Motoren BMW i5 Touring

In ieder geval op dit moment, kort na introductie, is de BMW i5 Touring er qua aandrijflijn in twee smaken. De ‘instapper’ is de eDrive40, met een vermogen van 250 kW (340 pk) en een maximum koppel van 430 Nm. Een 84 kWh batterij is samen met een gemiddeld verbruik van 16,5 kWh/100 km goed voor een actieradius van 560 km. Met een 0-100-sprint van 6,1 seconden en een top van 193 km/u zijn de prestaties ook niet verkeerd.

Wil je toch meer, dan is er de M60 xDrive. Dan zit je al na een indrukwekkende 3,9 seconden op de 100 km/u en kan je doorgaan tot 230 km/u. Het systeemvermogen bedraagt 442 kW (601 pk), met een maximum koppel van 820 Nm. Ook als je rustig rijdt heeft al dat extra vermogen wel zijn uitwerking op de actieradius. Het gemiddelde verbruik neemt toe tot 18,3 kWh/100 km en je komt nog ‘maar’ 506 km ver. Alle genoemde verbruikswaarden zijn WLTP-waarden.

Prijzen BMW i5 Touring

De BMW 5 Serie is op dit moment leverbaar vanaf 66.096 euro, voor de 520i Sedan. Die motorvariant is er (nog) niet voor de Touring. Mede daardoor is bij de Touring de elektrische versie het ‘voordeligst’, met een vanafprijs van 79.622 euro voor de eDrive40. Voor nauwelijks meer heb je overigens ook de 520d Touring. Over het algemeen is de Touring zo’n 4.000 euro duurder dan de Sedan, als je dezelfde motorvarianten vergelijkt.

Uitrustingen BMW i5 Touring

De standaarduitrusting is voor de BMW i5 Touring gelijk aan die van de sedan en brandstofmodellen. Zeer compleet dus. We beperken ons tot enkele highlights: het BMW Curved Display, de BMW Interaction Bar (een luxe aangekleed bedieningspaneel voor de voorpassagier) en zelfs sportstoelen behoren tot de standaarduitrusting. De volledige lijst aan standaarduitrustingen is een heel boekwerk, dat gaan we hier niet allemaal opnoemen.

Naast de Standaarduitvoering biedt BMW ook de M Sport Edition en het M Sportpakket. Die laatste spreekt voor zich: grotere velgen, sportievere bumpers, een M Sportonderstel, M Sportstuurwiel en een algemeen wat sportievere aankleding. Ook is de krachtiger aandrijflijn standaard. De M Sport Edition zou je kunnen zien als een M Sportpakket zonder die krachtiger aandrijflijn, plus een paar andere kleine afwijkingen in de uitrustingen.

Natuurlijk is een BMW met sportpakket leuk, maar vandaag zijn we in de eerste plaats op zoek naar een praktische maar luxe gezinsauto. Het wordt dus de Standaarduitvoering, die zoals gezegd al meer dan genoeg luxe biedt.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de BMW i5 Touring, net als iedere andere uitvoering, geleverd in niet-metallic wit. Een andere kleur kost 1.295 euro extra. Dan heb je keuze uit metallic wit, zwart en grijstinten, maar ook uit donkerblauw en een grijzig donkergroen. Heb je nog wat meer budget, dan kan je voor 2.495 euro extra het donkerder BMW Individual donkerblauw aanvinken. Blijkbaar hebben we een dure smaak, want dat vinden we wel de mooiste tint. Vooruit dan maar.

De BMW i5 Touring rolt standaard op 19-inch lichtmetaal. Een optie zonder meerprijs zijn 19-inch lichtmetalen wielen met een aerodynamischer design. Een ander type aerodynamische wielen in die maat kost 855 euro extra. Verder zijn er nog 20- en 21-inch wielen, voor respectievelijk 1.698 en 2.765 euro meerprijs. Wij gaan voor de 20-inch wielen. Mocht je een extra set winterwielen willen meebestellen, dan behoren ook volledig zwarte 19-inch wielen nog tot de mogelijkheden.

Interieuraankleding

Natuurlijk biedt BMW ook volop mogelijkheden voor de interieuraankleding van de BMW i5 Touring. De standaardbekleding is zwart Veganza, het nieuwe kunstleer van BMW. Voor 995 euro meerprijs wordt het materiaal uitgevoerd in ‘rookwit’, donkerbruin of nog steeds zwart maar dan met decoratieve stiksels. Wil je toch echt leer, dan kom je bij de duurdere BMW Individual-bekledingen. Voor 2.995 euro heb je keuze uit donkerbruin, zeer lichtgrijs (bijna wit) en ook weer zwart. Wij gaan voor bruin Veganza. Iets meer ‘kleur’ dan zwart, niet zo besmettelijk als wit en een stuk voordeliger dan de BMW Individual-opties.

Dan zijn we er nog niet, want er is ook keuze uit interieurlijsten. Standaard is grijs met donker zilveren accenten. Optioneel zijn aluminium, verschillende soorten hout en zelfs koolstofvezel interieurlijsten, ieder gecombineerd met donkere zilveren of chromen accenten.

Afhankelijk van je keuze bedraagt de meerprijs 480 tot 908 euro. Wij gaan voor Finewood Graublau met zilveren accenten. Die kost 560 euro extra.

Pakketten en losse opties

In goede Duitse traditie zijn we dan nog steeds maar halverwege de lange optielijst, want er zijn ook nog allerlei pakketten en losse opties om uit te kiezen. Er zijn vier pakketten: Travel Pack (995 euro), Innovation Pack (2.195 euro), M Sportpakket Pro (6.399 euro) en Comfort Pack (2.495 euro). Het Travel Pack omvat keyless entry en wat extra opbergmogelijkheden. Het Innovation Pack omvat de BMW Live Cockpit Professional, gebarenbediening voor het infotainment, een interieurcamera en parkeerassistentie. Het Comfort Pack omvat vierzone airco, stoelventilatie, stoelverwarming achterin en (extra) elektrische instelmogelijkheden. Het M Sportpakket Pro spreekt voor zich. Wij houden het bij het Comfort Pack.

De lijst met losse opties is te lang om hier volledig door te nemen. We houden het bij de opties die we zelf selecteren: stuurverwarming (320 euro), een Harman Kardon audiosysteem (534 euro) en een panoramadak (1.740 euro). Overigens zijn veel andere opties alleen te bestellen in combinatie met een van de genoemde pakketten.

‘Onze’ BMW i5 Touring

Uiteindelijk is de prijs van onze BMW i5 Touring opgelopen tot 90.138 euro. Tja, je wilt een premium gezinsauto of je wilt het niet. Hoewel we nu de i5 als voorbeeld hebben genomen, zou je voor een vergelijkbare BMW 5 Serie Touring op ongeveer hetzelfde bedrag hebben gezeten. Hoe zou jij de i5 Touring samenstellen? Of neem je toch de 5 Serie Touring? Bekijk de vele mogelijkheden in de configurator op www.bmw.nl.

