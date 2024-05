Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs Hyundai Santa Fe: dit kost de SUV in Nederland

Hyundai maakt de prijzen van de nieuwe Santa Fe bekend. De SUV is de grootste auto in het modellengamma van het Koreaanse merk. Tenminste, in Nederland.

In onder andere Amerika biedt Hyundai ook een Palisade aan. Die auto zou in ons land extreem duur zijn. Hij wordt enkel geleverd met een 3,5 of 3,8-liter V6 of een 2,2-liter viercilinder diesel.

De Hyundai Santa Fe als grootste SUV in Nederland

In Nederland moeten we het dus doen met de Hyundai Santa Fe als grootste auto van het merk. Overigens is dat groot genoeg voor Nederland. De SUV is 4,83 meter lang en biedt plek voor zeven personen.

Dit kost de Hyundai Santa Fe

Geen dikke zescilinder dus, maar een bescheiden 1,6-liter vierpitter onder de motorkap. Gelukkig hoeft de benzinemotor niet in zijn eentje de 2.000 kilogram zware auto voort te sleuren. Met behulp van een elektromotor levert de instap-aandrijflijn 215 pk en 367 Nm aan koppel. Deze hybride kost minimaal 59.595 euro.

Voor slechts 400 euro meer is er al een plug-in hybride te koop. Deze levert meer vermogen, 252 pk en 367 Nm aan koppel, en heeft een grotere accu. Hierdoor kan je 62 kilometer volledig elektrisch rijden, als je stekkert. Wel is deze versie bijna 100 kilogram zwaarder.

Welke versie je ook kiest, de Hyundai Santa Fe beschikt altijd over een automaat met zes verzetten. De plug-in heeft vierwielaandrijving en de normale hybride voorwielaandrijving.

Motorisering Uitvoering Netto catalogusprijs BTW BPM Consumentenprijs Hybride (HEV 2WD) – 7-zitter 1.6 T-GDI HEV Comfort € 39.100 € 8.211 € 11.189 € 59.595 Hybride (HEV 2WD) – 7-zitter 1.6 T-GDI HEV Comfort Smart € 41.083 € 8.628 € 11.189 € 61.995 Hybride (HEV 2WD) – 7-zitter 1.6 T-GDI HEV Premium € 42.804 € 8.989 € 13.107 € 65.995 Hybride (HEV 2WD) – 7-zitter 1.6 T-GDI HEV Premium Sky € 44.453 € 9.335 € 13.107 € 67.990 Plug-in Hybride (PHEV 4WD) – 7-zitter 1.6 T-GDI PHEV 4WD Comfort Smart € 47.602 € 9.996 € 1.252 € 59.995 Plug-in Hybride (PHEV 4WD) – 7-zitter 1.6 T-GDI PHEV 4WD Premium € 50.907 € 10.691 € 1.252 € 63.995 Plug-in Hybride (PHEV 4WD) – 7-zitter 1.6 T-GDI PHEV 4WD Premium Plus € 53.800 € 11.298 € 1.252 € 67.495 Plug-in Hybride (PHEV 4WD) – 7-zitter 1.6 T-GDI PHEV 4WD Black Line € 55.040 € 11.558 € 1.252 € 68.995 Plug-in Hybride (PHEV 4WD) – 6-zitter 1.6 T-GDI PHEV 4WD Black Line € 55.040 € 11.558 € 1.252 € 68.995

Dat deze prijzen van de hybride en plug-in hybride zo dicht bij elkaar liggen, komt door de BPM die je in Nederland moet betalen. Voor de hybride betaal je minimaal 11.189 euro aan BPM en voor de plug-in hybride is dat 1.252 euro. De nettocatalogusprijs van de plug-in ligt met 47.602 euro zo’n 9.000 euro hoger dan de normale hybride.

(Afbeelding: Hyundai) (Afbeelding: Hyundai) (Afbeelding: Hyundai)