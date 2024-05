Deel dit: Share App Mail Tweet

3 bijzondere occasions voor het geld van een Tesla Model 3

De Tesla Model 3 is een van de populairste modellen van de afgelopen jaren. Maar welke liefhebbersauto’s kun je voor hetzelfde geld kopen als occasion op de tweedehandsmarkt?

De instap-Model 3 heeft 513 kilometer actieradius en een topsnelheid van 201 km/h. Met zijn 283 pk sterke elektromotor sprint hij in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/h.

De Model 3 biedt veel EV-prestaties voor een relatief bescheiden 41.990 euro. Toch peinst de petrol head-achterban van Autovisie er niet over. Niet iedereen wordt enthousiast van een elektrische auto. Speciaal voor die hen volgen hier drie interessante modellen die je als occasion voor eenzelfde bedrag koopt.

1. Porsche Cayman – 39.950 euro

Een Cayman van de eerste generatie tik je al op de kop voor minder dan 25 mille. Heb je Tesla Model 3-budget te besteden, dan kun je zelfs al thuiskomen met dit exemplaar van de tweede generatie.

Het gaat om een Porsche Cayman-occasion uit 2014 met een royale 147.945 kilometer op de klok. Vlak achter de twee stoelen ligt een 2,7-liter zescilinder die 275 pk produceert. Gekoppeld aan deze boxermotor zit een PDK-versnellingsbak.

2. Ford Mustang (Roush) – 37.500 euro

Evengoed van Amerikaanse bodem, maar dat is dan ook de enige gelijkenis tussen de Tesla Model 3 en deze Ford Mustang-occasion. Aan boord vind je geen elektromotor, maar een good old 5,0-liter V8 die is aangepakt door tuner Roush. De achtcilinder heeft een supercharger en levert maar liefst 583 pk. Dat is 300 pk meer dan de basis-Model 3! Ook het onderstel en de looks zijn erop vooruit gegaan.

De occasion komt uit 2014, heeft 85.500 kilometer gereden en staat nu in Oud-Beijerland te koop voor 37.500 euro. Daarmee bespaar je zo’n 4,5 mille ten opzichte van een Tesla Model 3. Een bedrag dat je vermoedelijk binnen no-time uitgeeft bij het tankstation.

3. BMW 1M – 42.950 euro

Goed, je moet de prijs nog met een kleine duizend euro naar beneden babbelen, maar dan kun je zelfs de iconische BMW 1M kopen voor evenveel geld als een instap-Tesla Model 3. Het exemplaar komt uit 2012 en heeft 162.509 kilometer gereden.

Het is een waanzinnige occasion om te zien. De compacte 1-serie Coupé is door de M-divisie van BMW flink onder handen genomen. Zo zijn onder meer de spatborden uitgeklopt en is de achteras en remmerij van een E92 M3 geleend.

Hoewel de N54 in de neus volgens sommigen door een ontbrekende S-aanduiding geen échte M-motor is, levert de twinturbo 3,0-liter zes-in-lijn wel 340 pk en 450 Nm. Het is ieder geval genoeg voor Autovisie-lezer Gijs van Beusekom die in deze Uw Garage-video vertelt over zijn BMW 1M.