Dit kost de Renault Symbioz in Nederland

Renault maakt de prijzen van de nieuwe Symbioz bekend. De auto die gezien kan worden als het grote broertje van de Captur en daar hoort natuurlijk ook een iets forser prijskaartje bij.

De Renault Captur heeft een vanafprijs van net geen 30 mille. Als 145 hybrid kost de kleinste SUV van het merk 33.290 euro.

Prijs Renault Symbioz Nederland

De Renault Symbioz, die enkel met de 145 hybrid-andrijflijn te krijgen is, kost minimaal 36.490 euro. Voor dit geld krijg je een 4,41 meter lange SUV die 624 liter aan bagage opslokt en zelfs 1.582 liter met de tweede zitrij plat. Overigens moet je voor de 624 liter wel de achterbank naar voren schuiven, in de achterste positie kan je in de bagageruimte 492 liter kwijt.

Onder de motorkop ligt altijd een 1,6-liter viercilinder die samen met twee elektromotoren 145 pk levert. De auto beschikt over twee versnellingsbakken, een voor de brandstofmotor en een voor de elektromotor.

Autovisie was eerder al bij de introductie van de Renault Symbioz. In onderstaande video vertellen we je alles van de gloednieuwe gezins-SUV.

De naam Symbioz

Overigens is het niet de eerste keer dat het merk de naam Symbioz gebruikt. Eerder liet het merk al conceptmodellen zien met die naam.