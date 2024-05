Deel dit: Share App Mail Tweet

Biden maakt Chinese EV’s extreem duur, dit doet Europa

Joe Biden maakt het Chinese automerken door hogere importtarieven lastiger om modellen te verkopen in de Verenigde Staten. De importheffingen raken merken als BYD.

De maatregelen zijn bedoeld om een einde te maken aan ‘handelspraktijken met betrekking tot technologieoverdracht, intellectueel eigendom en innovatie’. En dat betekent dat Chinese autofabrikanten hard geraakt worden.

Joe Biden grijpt in met nieuwe importheffingen

Door de nieuwe importheffingen zal een elektrische auto van automerken zoals BYD veel duurder worden in de Verenigde Staten. Het invoertarief is voor de verhoging 25 procent en bedraagt later dit jaar 100 procent. De volledige waarde van het Chinese product moet dus nog een keer worden afgestaan aan de Amerikaanse overheid.

Ook Chinese componenten elektrische auto’s duurder

Ook als Chinese elektrische auto’s geassembleerd of gebouwd worden in de Verenigde Staten, met onderdelen of ruwe materialen uit China, zal de prijs fors stijgen. De importheffingen op microchips wordt bijvoorbeeld verdrievoudigd en ook voor sommige metalen en accu-onderdelen moet veel meer worden afgedragen aan de staat. Een flinke klap voor Chinese automerken die willen verkopen in de Verenigde Staten.

Het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze zich zullen verzetten tegen de verhoogde tarieven. Kortom, de handelsoorlog tussen Joe Biden en Xi Jinping wordt verder opgevoerd.

Dit doet Europa met import van Chinese automerken

Ook in Europa wordt er gesproken over oneerlijke concurrent vanuit China. Zo wordt het belangrijkste Chinese automerk BYD ervan beschuldigd overheidssteun aan te nemen, zonder hier open over te zijn. Verschillende rapporten hebben dit aangetoond, maar de Europese Commissie doet nu nog een definitief onderzoek.

Dit zou betekenen dat het merk door overheidssteun goedkope EV’s naar Europa kan verschepen en zo onterecht een voordeel heeft ten opzichte van Europese fabrikanten. Dat komt bovenop de lage kosten voor productie in het land, die deels te verklaren zijn door productieprocessen die (soms) niet aan de Europese waardes voldoen.

Vooralsnog zijn er geen verhoogde importheffingen in Europa voor Chinese automerken en onderdelen, maar het is niet ondenkbaar dat die in de toekomst gaan volgen. De uitslag van het onderzoek van de Europese Commissie zal een belangrijke factor zijn in het invoeren van eventueel meer importheffingen.