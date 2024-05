Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD en Mercedes maken opvallende Porsche-concurrent voor Europa

Dit is de Denza Z9 GT, een auto die duidelijk de concurrentie moet aangaan met de Porsche Taycan en Audi e-tron GT. Deze Mercedes-BYD is bestemd voor Europa.

Mercedes-BYD is wellicht wat kort door de bocht. Het merk Denza komt voort uit een joint venture tussen het Chinese BYD en Daimler. Inmiddels heeft de Duitse fabrikant een groot deel van de aandelen verkocht aan BYD. De naam Denza zal niet enkel gebruikt worden voor de Chinese markt, maar het merk komt zelfs naar Nederland.

Porsche-concurrent van BYD en Mercedes

De nieuwe Denza Z9 GT is naar verluidt op Europa gericht. Dat zou ook zijn Porsche Taycan Sport Turismo-achtige design verklaren. Stationwagens worden namelijk in Europa veel beter verkocht dan in Azië. Daar zie je meer grote sedans of SUV, al heeft die laatste carrosserievorm ook Europa veroverd.

Denza Z9 GT niet enkel als elektrische auto

De Denza Z9 GT komt, in tegenstelling tot de Porsche Taycan, niet enkel als elektrische auto. BYD bouwt ook een plug-in hybride met een 2,0-liter turbomotor en drie elektromotoren. Het totaalvermogen van de versie ligt op 1.079 pk!

De volledig elektrische versie is trager omdat die dezelfde opzet heeft met drie elektromotoren, maar dan zonder benzine-ondersteuning. Al kan je van ‘trager’ niet echt spreken in geval van 952 pk.

Denza Z9 GT. (Afbeelding: Autohome) Denza Z9 GT. (Afbeelding: Autohome)

De BYD-Mercedes is een gigantische stationwagen. Hij is bijna 5,2 meter lang, zo’n 2 meter breed in heeft een hoogte van 1,5 meter. De wielbasis bedraagt meer dan 3 meter en het gewicht van de EV ligt op – schrik niet – 2.875 kilogram.

Naar Europa

Vooralsnog is er niets bekend over wanneer de elektrische auto van Denza naar Europa komt.