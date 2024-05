Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze bizarre trucs kan je doen met de Mercedes G-Klasse

De nieuwe G-Klasse is groter nieuws dan ooit tevoren, want de volledig elektrische stapt het podium op. En daar voert hij een uniek act op.

We konden niet wachten om achter het stuur van de volledig elektrische Mercedes-Benz G-Klasse te stappen. Niet omdat we zulke elektrische auto fans zijn maar meer om zijn baanbrekende capaciteiten. En dan hebben we het niet over zijn grote accu van 116 kWh en redelijke WLTP-actieradius van 473 km of zijn maximumlaadsnelheid van 200 kW. Nee, we hebben het over grensverleggende technieken die zelfs de AMG-versie overtreffen.

De nieuwe elektrische Mercedes G-Klasse

Dat een elektrische aandrijflijn veel voordelen heeft, weten we maar dat hij pret kan opleveren en ongekende voordelen heeft, realiseert niet iedereen zich. Dit is toch gewoon de zoveelste veel te zware elektrische SUV? Nee, is het antwoord: dit is een buitengewone terreinauto, meer Gelände (terrein) auto zelfs dan de G’s met verbrenner onder de kap. Deze volledig elektrische G 580 EQ Technology heeft met 587 pk namelijk evenveel vermogen als de AMG met V8 Biturbo (zonder elektroboost) en altijd meer koppel, namelijk 1164 Nm!

Qua sprintvermogen doet de Mercedes G-Klasse ondanks zijn grote gewicht van 3085 kg nauwelijks onder voor de AMG: hij sprint in slechts 4,7 seconden van 0-100 km/h, de G63 AMG is slechts tweetiende tel rapper. Wel heeft de AMG een hogere topsnelheid want daarmee haal je 220 km/h, de elektrische G heeft een topsnelheid die is begrensd op 180 km/h. Wel is de EQ een ton goedkoper dan de iets meer dan drie ton kosten AMG-versie.

Wat de Mercdes G 580 EQ Technology zo speciaal maakt, is zijn aandrijflijn want die telt niet een, twee of drie motoren maar vier stuks. Elk wiel heeft dus een eigen motor, maar de motoren zitten niet in de wielen gemonteerd zoals ook kan. Ze zitten op de voor- en achteras per twee motoren in een behuizing maar die drijven ieder wel via een eigen versnellingsbakje met een hoge en lage gearing één wiel aan.

Tankturn

Omdat de trekkracht dus volledig onafhankelijk per wiel te regelen is, kun je sensationele acties uithalen. Zo kun je ultrakorte slaloms maken of hairpins pakken met de Trailturn-functie omdat de techniek het binnenste achterwiel afremt en de rest van de wielen trekkracht geeft. Maar de grootste partytrick is de G-Turn ook wel de tankturn genoemd omdat de Mercedes G-Klasse net als een tank op 360 graden kan draaien zonder van zijn plek te komen.

Dat doet de Mercedes G-Klasse door de wielen aan een kant van de auto achteruit te laten draaien en de andere kant juist vooruit. Dit levert unieke ontsnappingskansen op in achtervolgingen in een actiefilm maar zoals wij getest hebben vooral in het terrein. Deze EQ kan met zijn precies te doseren motoren offroad zelfs meer dan zijn AMG broer met zijn V8 Biturbo.