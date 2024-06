Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW haalt M-badge uit nieren en de reden verwacht je niet

Met de introductie van de nieuwe BMW 2-Serie Coupé heeft BMW het M-logo van de M240i verplaatst naar de onderste luchtinlaat. De reden is opvallend.

Het M-label van BMW stond altijd voor de sportiefste modellen van M Motorsport. Echter, in de loop der tijd zijn er ook steeds meer minder wilde auto’s van het logo voorzien. Om dan nog maar te zwijgen over de talloze modellen met niet meer dan een M-pakket.

Dit is waarom BMW de M-badge uit de nieren van de M240i haalde

De M staat dus niet meer enkel voor de meest hardcore sportwagens van het merk. Zo is er bijvoorbeeld de M240i. Dat is zeker wel een sportieve auto, maar een geen echte M.

Het model heeft na de facelift een lager geplaatst M-logo. Dit is niet omdat hij minder sportief is dan de M2. Nee, het is allemaal de schuld van China.

In China zit de badge van de M240i altijd al in het onderste luchtrooster en niet in de nieren. Een woordvoerder van BMW laat in een reactie aan het Britse medium Motor1 weten dat het verplaatsen van het logo onderdeel is van het mondiale design.

Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws en leuke occasions. Abonneer je dan op de gratis Autovisie-nieuwsbrief.

Het ontwerp van de auto in China en andere landen in de wereld wordt dus gelijkgetrokken. Onduidelijk is of we dit meer gaan zien.

Een échte M

Van de 2-serie is natuurlijk ook een échte M gemaakt, die nog steeds het logo in de nieren behoudt. In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je mee in de allernieuwste BMW M2.