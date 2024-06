Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo weet je of je stabilisatorstang kapot is en dit kost reparatie

Een stabilisatorstang is een essentieel onderdeel van je auto. Het zorgt ervoor dat hij in bochten minder overhelt. Ook helpt het onderdeel, zoals de naam al doet vermoeden, mee met de stabiliteit. Zonder de stang hebben auto’s geen goede wegligging.

Overigens is een stabilisatorstang niet essentieel om te rijden. De rijeigenschappen zullen zonder het onderdeel niet goed zijn, al wordt er bij sommige extreme offroaders voor gekozen de stang te verwijderen. Zo kunnen de wielen onafhankelijker van elkaar bewegen.

De stabilisatorstang gaat helemaal niet kapot

Voor jouw auto, die je gewoon dagelijks gebruikt, is het belangrijk dat je een goedwerkende stabilisatorstang hebt. Tenzij de stang iets heeft geraakt of de auto bij een aanrijding betrokken is geweest, kan de stang zelf niet kapot.

Dit gaat er wel kapot

Toch kan het zijn dat je een belletje krijgt van je garage met de informatie dat de stabilisatorstang van jouw auto kapot is. Hiermee bedoelen ze de stabilisatorkoppelstangen. In deze korte stangen zitten veelal de rubbers en koppelingen waarmee de stang aan de ophanging en koets bevestigd is. Deze kunnen uitdrogen en slijten. Meestal gaan de onderdelen om de stabilisatorstang meer dan 100.000 kilometer mee.

Het rode onderdeel is eigenlijk nooit aan vervanging toe. De zilveren delen van de stablisatorstang wel. (Afbeelding: Neuspeed) Dit onderdeel moet vaak vervangen worden en heeft de naam stabilisatorkoppelstang. (Afbeelding: Ridex)

Het rode onderdeel is eigenlijk nooit aan vervanging toe. De zilveren delen van de stablisatorstang wel. (Afbeelding: Neuspeed) Dit onderdeel moet vaak vervangen worden en heeft de naam stabilisatorkoppelstang. (Afbeelding: Ridex)

Dit is echter erg afhankelijk van model, leeftijd, rijstijl en eventuele upgrades. Is enkel het rubber van het stabilisatorkoppelstangen kapot, dan kan je doorgaans beter dat hele onderdeel vervangen. Dat is vaak goedkoper dan er nieuwe rubbers in laten zetten.

Zo merk je het als de onderdelen om de stabilisatorstang slecht zijn

Hoe merk je dat de stabilisatorstang van jouw auto slecht is? Veelal hoor je dat de bevestigingspunten geluid gaan maken als je bijvoorbeeld over een drempel rijdt. Daarbij kan speling in het stuur optreden en kan de koets meer overhellen in bochten. Ook een vaag weggedrag – de auto rijdt niet altijd rechtdoor bij stuur recht – is een symptoom van een slechte stabilisatorstang.

Zelf doen Het vervangen van de stabilisatorstang is iets ingewikkelder dan een stabilisatorkoppelstang. Wie handig is, kan beide prima zelf vervangen. Dit bespaart als snel veel geld.

Wat het vervangen van de stabilisatorstang kost, is erg afhankelijk van het type auto. Bij een BMW 5-serie is dit duurder dan bij een Toyota Aygo. Echter, doorgaans is het geen erg dure reparatie. De stang zelf kan als nieuw onderdeel wel 200 tot 300 euro kosten, maar is dus eigenlijk nooit kapot. De stabilisatorkoppelstangen, die aan de grote stabilisatorstang vastzitten, kosten veelal tussen de 50 en 125 euro per stuk om te vervangen.