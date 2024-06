Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste oranje occasion: op één tank naar Leipzig en terug

Dieselmotoren, ze zijn over het algemeen niet erg goed voor het milieu, klinken niet echt goed en hebben minder pk’s. Maar er zijn niet enkel minpunten die aan de zelfontbranders kleven. Veel koppel en een goede actieradius is waar veel dieseleigenaren meer pronken. Een mooi voorbeeld van het rijbereik is de goedkoopste oranje occasion. Die brengt je naar de wedstrijd van het Nederlands elftal aankomende vrijdag en terug zonder ook maar een keer te tanken.

Nederland speelt aankomende vrijdag tegen Frankrijk in de Red Bull Arena in Leipzig. Dat is vanaf Utrecht iets meer dan 600 kilometer rijden. Heen en terug is het in totaal 1.217 kilometer.

Zonder te tanken naar de wedstrijd van het Nederlands Elftal

Met de gemiddelde elektrische auto zou je meerdere keren moeten laden en ook met een benzineauto zou je tijdens de reis wel een Tankstelle moeten bezoeken. Een simpele dieseloccasion als deze Peugeot 207 brengt je moeiteloos op een tank heen en weer.

Onder de motorkap van de goedkoopste oranje auto van Nederland ligt een 1.6 HDI-motor die goed is voor 90 pk. Desondanks bedraagt de topsnelheid van de occasion 182 km/h.

Beter wel tanken in Duitsland Overigens kan je beter wél tanken in Duitsland. In Nederland kost een liter diesel 1,877 euro. In Duitsland betaal je 1,626 euro per liter.

Laat je je op de Duitse autobahn niet verleiden, dan is de vierpitter van de occasion erg zuinig. Het opgegeven verbruik buiten de bebouwde kom bedraagt 3,8 liter per 100 kilometer. De Peugeot heeft een tankinhoud van 50 liter. Dit betekent dat een range van meer dan 1.300 kilometer mogelijk moet zijn. Overigens voldoet deze diesel aan de Euro 4-norm en mag je dus ook nog in Duitsland overal rijden. Let wel, soms heb je een milieusticker nodig.

Prijs van de goedkoopste oranje occasion

De goedkoopste oranje auto van Nederland heeft iets meer dan 300.000 kilometer ervaring. De verkoper vraagt 1.795 euro voor de occasion.