Iets klopt niet aan deze betaalbare Nissan GT-R-occasion

Met zijn agressieve looks, enorme tuningpotentie en relatief bescheiden prijs is de Nissan GT-R geliefd bij velen. Op Gaspedaal.nl koop je de JDM-legende als occasion vanaf zo’n 70 mille. Toch vonden we deze ‘one off’, zoals de verkoper hem omschrijft, voor een fractie van de prijs.

Wat maakt deze Nissan GT-R zo speciaal? Nou, het is een stationwagen. Huh? Jazeker, zo verkoopt de aanbieder deze Japanner. Zoals je snap gaat het hier niet op een échte GT-R, maar om een Frankensteinproject.

Nissan Stagea met onderdelen van een Nissan GT-R

Hoewel de voorbumper, koplampen, motorkap, wielen en zijschermen van een Nissan GT-R zijn geplukt, gaat het hier eigenlijk om een Nissan Stagea uit 2002. De eerste generatie Stagea kwam midden jaren negentig op de markt en had dezelfde RB-motoren onder de kap als je vindt in de Nissan Skyline (die wij sinds kort in de Autovisie Garage hebben staan).

(Afbeelding: Marktplaats / Figarospecialist) (Afbeelding: Marktplaats / Figarospecialist) (Afbeelding: Marktplaats / Figarospecialist) (Afbeelding: Marktplaats / Figarospecialist) (Afbeelding: Marktplaats / Figarospecialist)

Dit betreft echter een Stagea 250tRS van de tweede generatie. Onder de kap ligt geen zes-in-lijn, maar een geblazen 2,5-liter V6. De zespitter levert 280 pk en stuurt het vermogen naar alle vier wielen. De aandrijflijn kent daarmee veel gelijkenissen met een échte Nissan GT-R.

De auto komt oorspronkelijk uit Japan en is in 2017 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd. Daar is de Stagea naar de plastisch chirurg gegaan. De bedoeling was dat deze stationwagen naast de looks ook de aandrijflijn van een Nissan GT-R zou krijgen, maar zover is het nooit gekomen.

Prijs van de occasion

Nu staat de occasion met 105.000 kilometer op de klok in Nederland te koop voor 19.000 euro. Hoe die prijs zich verhoudt tot andere Nissan Stagea-occasions? Geen idee. Dit is de enige Stagea die momenteel in ons land te koop staat.

Voor 19 mille zul je hem nog wel zelf op kenteken moeten zetten. Over drie maanden is hij volgens de eigenaar mét Nederlands kenteken te koop, maar dan wil hij er 22.500 euro voor hebben.

Deze Nissan Stagea én Autovisie waren op Japfest 2024

De unieke Nissan was vorige maand nog te bewonderen op Japfest, waar Autovisie de onderstaande videoreportage maakte. Een video bomvol JDM-waanzin!