Zeg eens eerlijk, deze elektrische auto ziet er toch wel goed uit?

Bij elektrische auto’s speelt aerodynamica een onwijs belangrijke rol (behalve bij dit elektrische bakbeest). Gevormd door de windtunnel is lang niet elke EV gezegend met een beeldig ontwerp, een druppelvorm is immers het meest efficiënt. Toch moet je, zelfs als die-hard petrolhead, erkennen dat deze Kia EV6 GT er na enkele aanpassingen bijzonder fraai uitziet.

De Kia EV6 GT heeft zich eerder al bewezen als zeer dynamische stuurmansauto. Je hebt dan ook 585 pk en 740 Nm koppel tot je beschikking. Goed voor een 0 tot 100-sprint in 3,5 seconden en een topsnelheid van 260 km/h. Verder komt de elektrische auto met elektronisch gestuurde schokdempers, een sperdifferentieel en flinke remmen.

Subtiel gepimpte Kia EV6 GT

Hoewel de elektrische auto er af fabriek niet verkeerd uitziet, is een kritiekpuntje dat de beresterke GT-versie niet heel goed te onderscheiden is van de meer alledaagse EV6-uitvoeringen. Daar besloot de Deense Lasse Herbo Madsen iets aan te doen.

Zo is zijn Kia EV6 GT gehuld in een Hunter Green-wrap. Af fabriek is de elektrische auto enkel in het zwart, wit, rood, blauw of matgrijs te krijgen.

Daarnaast heeft hij zijn elektrische auto voorzien van een koolstofvezel spoiler en bumperlip. Om het geheel af te maken is er een set 21-inch Concaver CVR4-wielen onder de Kia EV6 GT geschroefd. Het zijn subtiele aanpassingen die voor een ontzettend stoere uitstraling zorgen.

Positieve reacties op de elektrische auto

Dat vinden niet alleen wij, maar ook veel Facebook-gebruikers. In de groep Green Car Appreciation Society heeft de Deen beelden van zijn Kia gedeeld en, zoals de groepsnaam al doet vermoeden, wordt zijn elektrische auto erg gewaardeerd.

Maar niet alleen EV-fanaten zijn onder de indruk van de Kia EV6 GT. Zo reageert iemand: “Normaal gesproken houd ik niet zo van elektrische auto’s, maar deze is prachtig!” Een ander schrijft: “Wow, dit is de mooiste Kia die ik ooit heb gezien. De Koreanen hebben een enorme sprong gemaakt de afgelopen 20 jaar. De tijd dat je niet in een Kia of Hyundai gezien wilde worden zijn voorbij.”