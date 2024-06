Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne Ford Mustang-occasion goedkoper dan Volkswagen Polo

Een kale Volkswagen Polo kost je minimaal 26.990 euro. Maar wist je dat je voor minder geld ook al een heuse Ford Mustang-occasion koopt?

En nee, we hebben het niet over de minder populaire modellen uit de eighties en nineties, maar over een Ford Mustang van de zesde generatie, die tussen 2015 en 2023 geleverd werd. Een moderne occasion dus.

Ford Mustang 2.3 EcoBoost

Zoals je begrijpt zit een V8 er voor dit budget niet in. Nederland deelt immers fikse bpm-straffen uit aan nieuwe modellen die veel uitstoten. Dat merkten we bij Autovisie kortgeleden nog, toen we op pad gingen met deze krankzinnige muscle car waarover maar liefst 150.000 euro bpm betaald moest worden. Voor enkel dat bpm-bedrag koop je al bijna zes Volkswagen Polo’s.

Wat vind je dan wel onder de kap van deze Ford Mustang-occasion? De 2,3-liter EcoBoost-motor. In dit geval is de vierpitter gekoppeld aan een zestraps automaat. De helft van het gewenste aantal cilinders, maar evengoed produceert de motor een gezonde 315 pk en 434 Nm koppel. Met een opgegeven verbruik van zo’n 1 op 10 is het nog altijd geen bijzonder zuinige auto.

Uitstraling van een muscle car

De occasion mag dan niet de motor hebben die je verwacht in een muscle car, maar de looks heeft hij wel: agressief getekend, een lange neus en brede heupen. De motorkap is zelfs voorzien van een zwart ventilatierooster. In het interieur zien we rode bekleding, een stuur met het befaamde Ford Mustang-logo en, zoals we ook gewend zijn van muscle cars, veel plastic.

Wat schittert in afwezigheid is een groot infotainmentscherm. Hoewel de occasion uit 2019 komt en dus vrij modern is, zit op het dashboard enkel een minuscuul schermpje. In plaats van een gigantisch touchscreen, zien we veel fysieke knoppen. Daarmee ziet de Ford Mustang-occasion er wellicht wat verouderd uit, maar in de praktijk werkt dit vaak prettiger dan een ondoorgrondelijk aanraakscherm.

Dit exemplaar heeft slecht 44.923 kilometer gereden en staat nu in Lekkerkerk te koop voor 26.950 euro. Vier tientjes minder dan een instap-Volkswagen Polo!