Brute V8’s: Dodge Challenger Hellcat vs. Mercedes-AMG GT 63

De Dodge Challenger Hellcat en de Mercedes-AMG GT 63 strijden voor de V8. De één gebruikt Amerikaanse krachttermen en de ander Europese nuances om zijn idealen over te brengen.

Autovisie voelt beide achtcilinders aan de tand op de bochtige heuvelwegen van Luxemburg. Het Autovisie Magazine, met daarin de uitgebreide reportage over de twee bullebakken, ligt nu in de winkel!

Dogde Challenger Hellcat intimideert

Nog één keer mag de Dodge Challenger Hellcat zich laten gaan, voordat zijn vrijgevochten leven een nieuwe fase ingaat. Het is een felle start van een campagne om de favoriete motorisering van een muscle-car te eren. En vaarwel te zeggen, want de Hellcat is niet meer. Eind vorig jaar stopte de productie van de Challenger en de HEMI V8. Na zestien jaar viel het doek voor de Dodge, die een familieband heeft met Mercedes-Benz.

Hij stamt uit het DaimlerChrysler-tijdperk en staat op het platform van de E-klasse met modelcode W211. Doordat zijn 717 pk sterke, 6,2-liter supercharged V8 meer rotzooi uitstoot dan Tata Steel, is hij door pakweg 150.000 euro aan bpm kansloos in Nederland. De Duitse distributeur KW Auto schat de prijs op zo’n 250.000 à 300.000 euro. Het heeft zich de moeite bespaard om het uit te rekenen, omdat geen mens het wil weten. Bij onze oosterburen kost hij ongeveer een ton in euro’s en daar worden ze wel verkocht, net als in Zweden. Dat is wel nodig ook, want het bedrijf heeft nog 600 Challengers in Bremerhaven op voorraad staan, waaronder 150 Hellcats.

Mercedes-AMG GT 63

De Amerikaan is een schaamteloze hardliner en voor zijn absurde prijs komt ook een Europese bullebak in beeld. Althans, dat was de eerste generatie Mercedes-AMG GT. Een ietwat onbeholpen sportauto met een transaxle, een drysump-V8, twee zitplaatsen boven op de achteras, een stoterig onderstel en een héél lange motorkap. Eigenlijk een kruising tussen een muscle-car en een circuitracer, zeker de GT R-variant. Het hart van de door AMG ontwikkelde GT is onveranderd een V8 met twee turbo’s. Weliswaar opgefrist, maar in de basis het geliefde powerhouse met 585 pk.

Het is technisch gezien verder een totaal andere auto met standaard vierwielaandrijving en een verfijndere automatische negenbak tegen de V8 aan. Hij is achttien centimeter langer en zeven centimeter hoger dan voorheen, maar ook zo’n 300 kg zwaarder. De bagageruimte is royaal en er zijn achterin voortaan optioneel zitjes voor kleine kinderen. Een vurige wens van de doelgroep, waardoor die niet meer hoeft weg te lopen naar een Porsche.

Welke auto houdt herinnering aan V8 meest levend?

Niet voor een instap-911, want de GT 63 kost op een paar centen na 300.000 euro. Met dank aan een ton bpm, waardoor hij in het territorium van de 911 Turbo komt. Die laten we buiten beschouwing, want het gaat in dit geval om de liefde voor de achtcilinder. Dat motorconcept gaat ooit een keer helemaal verdwijnen, maar welke houdt de herinnering eraan het meest levend? De Amerikaanse schenenschopper of de Duitse verbinder?