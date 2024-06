Deel dit: Share App Mail Tweet

Een scherm op je stuur? Nu gaan autofabrikanten écht te ver!

Wij worden weleens een beetje gek van al die schermen in nieuwe auto’s. De bediening wordt er niet per se veiliger en gebruiksvriendelijker van, is ons oordeel. Maar dat weerhoudt toeleverancer ZF er niet van om nog een display op het dashboard te plaatsen. Precies waar je er niet een wilt, op het stuur.

“De vorm en de functie [van het stuurwiel] veranderen”, schrijft ZF. En daar heeft het bedrijf deels gelijk in. Door de komst van drive-by-wire-systemen met variabele overbrenging hoeft een stuur in principe niet meer rond te zijn, omdat je niet hoeft over te pakken.

Kostenbesparing op het stuur

Toch is ZF ervan overtuigd dat stuurwielen in ieder geval de komende jaren nog ongewijzigd rond of ovaal blijven. Wel denkt het bedrijf dat een groot touchscreen in het stuurhart autofabrikanten een grotere mate van flexibiliteit zullen geven.

Met andere woorden: nu moeten ze twee of meer knoppenclusters in het stuur bouwen, straks kunnen ze toe met één touchscreen, waarop ze zelf kunnen kiezen welke bedieningselementen ze erop willen laten zien. En dat bespaart ze geld.

Waar moet de airbag dan?

Maar als het display in het stuurhart zit, waar moet dan de airbag? Nou, daar heeft ZF wat op gevonden. Die kan gewoon in de bovenste rand van het stuurwiel worden weggewerkt en vouwt dan naar onderen uit.

Gebruiksvriendelijk of niet?

Een hybride-oplossing is ook mogelijk, aldus ZF, dus een combinatie van aanraaktoetsen en het scherm. Maar bijzonder enthousiast worden wij daar ook niet van, om eerlijk te zijn. Touchvlakjes op stuurwielen zijn niet ideaal, is onze ervaring.

Mercedes gebruikt bijvoorbeeld geen fysieke knoppen op het stuur, maar aanraakgevoelige vlakjes, waar je onder andere overheen kan swipen. Ze zijn klein, erg gevoelig en vragen daarom te veel aandacht van de bestuurder, ook omdat ze niet blindelings te vinden zijn.

Bovendien, het idee van ZF is in de basis best goed. Het scherm op het stuur kan waarschuwingen geven en belangrijke informatie laten zien. Maar daar hebben we in de auto het instrumentarium toch al voor? Hoe minder afleiding, hoe beter, lijkt ons.