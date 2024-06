Deel dit: Share App Mail Tweet

Opel Insignia OPC-occasion met sterke V6 is nu budget-sportsedan

Bij een sportsedan denk je al gauw aan een Audi S4 of BMW M5, maar ook Opel kan er wat van. Neem bijvoorbeeld de Opel Insignia OPC. Een sportsedan met flinke V6, die je nu voor niet al te veel geld oppikt als occasion.

De Insignia verscheen in 2008 ten tonele. Hoewel het Duitse merk een degelijk en beschaafd imago heeft, bestaat er ook het sportieve OPC-label. Het Opel Perfomance Center, waar OPC voor staat, richtte zich ook op deze sedan. De Insignia OPC bestrijd het burgerlijke voorkomen van Opel.

Opel Insignia OPC-occasion met 325 pk sterke V6

Het resultaat? Een stoere sedan met onder de kap een 2,8-liter V6 van General Motors. Deze turbomotor perst er 325 pk en 435 Nm koppel uit en stuurt dat vermogen naar alle vier wielen. Door zijn aandrijflijn is de Duitser wel een tikkeltje zwaar: schoon aan de haak weegt de Insignia OPC 1.710 kilogram. Fors meer dan de 1.470 kilogram van de instap-Insignia.

Ondanks alle kilo’s sprint de Opel Insignia OPC-occasion, als je de handgeschakelde zesbak vlug genoeg kunt bedienen, in 6 seconden van 0 naar 100 km/h. De Opel was ook met een zestraps automaat te krijgen, maar die doet 0,3 seconden langer over de 0 tot 100-sprint. De topsnelheid is in beide gevallen begrensd op 250 km/h.

Hoe rijdt de Opel Insignia OPC?

Autovisie testte de Opel Insignia OPC tijdens zijn lancering. Direct viel op dat er veel gewicht in de besturing zit, maar dat van echte precisie geen sprake is. “Hij stuurt allerminst onaardig, maar meer zouden we het niet willen noemen”, oordeelden we.

(Afbeelding: Autowereld / Van der Linden Motorcars) (Afbeelding: Autowereld / Van der Linden Motorcars)

(Afbeelding: Autowereld / Van der Linden Motorcars) (Afbeelding: Autowereld / Van der Linden Motorcars)

“Hoewel de Haldex-koppeling nadrukkelijk de achterwielen bevoorrecht in het schenken van koppel, is het op droog wegdek zo goed als onmogelijk de achterkant te laten uitbreken. Van onderstuur is evenmin sprake. De Insignia heeft simpelweg een bijzonder nette balans.”

Prijs van de tweedehands sportsedan

Hoewel de prijzen op verkoopsite Gaspedaal.nl beginnen bij zo’n 11.000 euro, viel ons oog op dit zwarte exemplaar uit 2009. Op de klok staat 128.502 kilometer en hij staat te koop voor 15.750 euro, dat is een fractie van de nieuwprijs van dik 70 mille. De Opel Insignia OPC-occasion is onder meer voorzien van 20-inch wielen en elektrisch verstelbare en verwarmbare Recaro-sportstoelen.