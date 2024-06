Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Mini-occasion heeft extreem uiterlijk, interieur én prijskaartje

Deze extreme Mini Cooper S lijkt een hoofdrol te spelen in het Amerikaanse programma Pimp My Ride, maar niet is minder waar. In werkelijkheid staat deze occasion gewoon in het Noord-Hollandse Oudkarspel te koop.

Een van de vorige eigenaren heeft de Mini Cooper S gepimpt op een manier zoals ook West Coast Customs in het populaire MTV-programma uit de zeroes het had kunnen doen.

Hevig gepimpte Mini Cooper S

De styling van deze Mini was met name in de jaren na de eeuwwisseling erg populair, maar lijkt inmiddels passé. Des te unieker is deze occasion met zijn bijzondere lak, uitgesproken body-kit, glimmende wielen en opvallende lichtunits.

Daar blijft het overigens niet bij, want de vorige eigenaar heeft de Mini Cooper S-occasion zowaar voorzien van luchtvering en vleugeldeuren. Verwacht dan ook niet zonder starende blikken met dit tweedehandsje over straat te rijden.

Occasion met extreem interieur

Toch kan het allemaal nóg extremer, zo bewijst het interieur. De meeste moderne auto’s tellen tegenwoordig al meer dan één scherm, maar deze deze Mini Cooper S slaat een beetje door. Zo zien we twee schermen op het dashboard, een scherm in elk deurpaneel, een scherm in het audiosysteem dat de complete kofferbakruimte vult en we lijken zelfs twee schermen te zien in de vloermatten!

We hebben het dan nog niet eens gehad over de talloze tellers aan boord en de stralend witte interieurbekleding die wordt afgewisseld met elementen in lakkleur.

Het overigens niet allemaal puur uiterlijk vertoon, zo geeft de verkoper aan. Het vermogen van de 1,6-liter viercilinder zou opgekrikt zijn van 165 pk naar 220 pk, vergelijkbaar met dat van de gloednieuwe SE.

Duurste Mini Cooper S van R53-generatie

De auto komt uit 2002 en is in 2008 geïmporteerd. Op een van de vele tellers aan boord is af te lezen dat hij ruim 100.000 kilometer gereden heeft. De extreme Mini staat nu voor een minstens zo extreem prijskaartje te koop. De verkoper wil namelijk 15.000 euro voor de occasion hebben en daarmee is het de duurste Mini Cooper S van de R53-generatie die momenteel te koop staat.