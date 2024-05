Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijtest Mini Cooper SE: meer vermogen en moderner dan ooit

De originele Mini woog zo’n 600 kilogram. Nu, zo’n 65 jaar later, kun je daar ruim een ton bij op tellen. Maar goed, de nieuwe Mini Cooper SE is met zijn elektrische aandrijflijn, hippe interieur en opgefriste uitstraling dan ook moderner dan ooit. Maar rijdt hij nog wel als een echte Mini?

Al een jaar geleden stapte Autovisie-collega Remco Slump achter het stuur van de nieuwe Mini Cooper E, toen nog gehuld in een camouflagepak. Vandaag voelen we de sterkere SE-variant aan de tand, die ditmaal schittert in al haar glorie.

Het verschil tussen de Mini Cooper E en SE

Bestel je een elektrische Mini Cooper, dan heb je de keuze uit die twee versies: de E en de SE. Die verschillen wezenlijk van elkaar. Allereerst de specificaties van de Mini Cooper E: 184 pk, 290 Nm koppel en een accucapaciteit van 36,6 kWh (netto). Daarmee haalt de E op papier een WLTP-actieradius van 305 kilometer. Een vooruitgang ten opzichte van de uitgaande elektro-Mini, die het met zo’n 235 kilometer moest doen.

De Mini Cooper SE doet alles een tandje beter. Zo produceert de elektromotor 218 pk en 330 Nm koppel, waardoor hij in 6,7 seconden van 0 naar 100 km/h sprint (Mini Cooper E: 7,3 seconde). Ook is de accu groter met een nettocapaciteit van 49,2 kWh, waardoor de actieradius groeit tot 402 kilometer. Is-ie leeg, dan laadt de SE met maximaal 95 kW op aan de snellader. De E blijft steken op 75 kW.

Go-Kart-modus in de elektrische Mini Cooper

Wel is de Mini Cooper SE met een gewicht van 1.605 kilogram zo’n 65 kilogram zwaarder dan de E. Het ietwat straffe onderstel weet de kilo’s op de bochtige bergweggetjes van Barcelona vrij goed te verbloemen. De EV laat zich nauwkeurig plaatsen en er zit voldoende gewicht in de besturing.

Het stuur is overigens wel vrij dik en blokkeert het zicht op het head-up display. Hoewel het head-up display op een wat onhandig plek zit (projector op het glas was beter geweest), is het een welkome toevoeging, zo hoeven we immers constant opzij te kijken naar het infotainmentscherm. Helaas zit individuele opties aanvinken er niet in, en dus moet je een (prijzig) optiepakket selecteren om een head-up display in je Mini Cooper SE te krijgen.

Met een fysieke schakelaar op de middenconsole is te switchen tussen verschillende rijmodi. Core, Green en GoKart vormen de hoofdkeuzes, waarbij Green de focus legt op efficiëntie en GoKart op rijplezier. Die laatste modus gaat gepaard met een iets zwaardere besturing, een donkere teller op het grote, ronde infotaimentscherm en zowaar (zeer artificiële) rijgeluiden. Dat laatste is leuk voor even, maar kan gelukkig met een druk op de knop uitgeschakeld worden.

Elektrische Mini Cooper JCW in de pijplijn

De 218 pk van de SE is al niet verkeerd, maar een engineer van Mini heeft per ongeluk verklapt dat er ook een echte JCW-versie van de elektrische Mini Cooper in de pijplijn zit. Iets waar de fabrikant officieel nog niks over communiceert.

In de configurator kun je nu al wel JCW tegenkomen, maar daarbij gaat het enkel om een trim van de Mini Cooper E en SE zoals de Essential, Classic en Favoured dat ook zijn. Deze uitvoering gaat dus niet gepaard met meer vermogen en andere sportieve upgrades.

Rijtest met de Mini Cooper SE

Wil je meer weten over deze Mini Cooper SE? Bekijk dan onze rijtest met de EV. Daarin laten we je de Mini in detail zien en informeren we je over de plus- en minpunten van de elektrische auto.