Elon Musk: ‘Koop verborgen range Tesla Model Y voor 1.850 euro’

Elon Musk zegt al maanden Tesla Model Y-modellen te bouwen die stiekem verder kunnen dan de opgegeven actieradius. Wie je dat extra rijbereik vrijspelen, dan zul je moeten betalen.

Autofabrikanten zijn de laatste jaren gaan experimenteren met abonnementsvormen voor opties zoals stoelverwarming. Dit is zeer omstreden, omdat de benodigde hardware toch al aan boord is. Iets vergelijkbaars doet zich nu ook voor bij Tesla.

In de Verenigde Staten maakt de achterwielaangedreven Standard Range-variant plaats voor een achterwielaangedreven Long Range-versie. De Tesla Model Y Standard Range-versie kwam volgens de Amerikaanse EPA-schatting omgerekend 418 kilometer ver. De nieuwe Long Range RWD-variant komt volgens die schatting 515 kilometer ver.

Elon Musk laat op X echter weten dat de Standard Range-modellen van de Tesla Model Y die de afgelopen maanden gebouwd zijn, eigenlijk ook al een grotere actieradius hebben. Heb je als Amerikaan recent een Model Y gekocht, dan kun je toegang krijgen tot 64 of 97 kilometer (afhankelijk van het type batterij) aan extra bereik. Daarvoor moet je dan wel dokken, zo meldt Elon Musk. Het zal je omgerekend zo’n 1.400 tot 1.850 euro kosten. Tesla werkt nu nog aan de goedkeuring voor dit opmerkelijke aanbod.

The “260 mile” range Model Y’s built over the past several months actually have more range that can be unlocked for $1500 to $2000 (gains 40 to 60 miles of range), depending on which battery cells you have.

Working through regulatory approvals to enable this. pic.twitter.com/6d5Ntekk01

— Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024