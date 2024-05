Deel dit: Share App Mail Tweet

Amerikaans onderzoek naar weigeren Formule 1-team Andretti

De justitiecommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is niet te spreken over de afwijzing van Andretti als nieuw Formule 1-team. Commissievoorzitter Jim Jordan heeft de top van de raceklasse en eigenaar Liberty Media om uitleg gevraagd omdat hij vindt dat de weigering “concurrentiebeperkend” is. Formule 1 en Liberty hebben tot 21 mei om de informatie aan te leveren, staat in een brief in handen van de Amerikaanse nieuwszender NBC.

In januari werd bekend dat het Amerikaanse team komend seizoen niet als elfde renstal mag aantreden in de Formule 1 omdat het niet competitief genoeg zou kunnen zijn. “De Amerikaanse consument wordt hierdoor geschaad, ten faveure van de falende Formule 1-teams”, vindt de Republikein Jordan. “Het beperken van het aantal teams in de Formule 1 drijft de prijs van sponsoring of het kopen van een bestaand Formule 1-team op”, staat in de brief met de onderzoeksaankondiging.

De justitiecommissie zegt ook dat er wordt gewerkt aan wetgeving rond de inrichting van sportcompetities. De politieke aandacht voor de Formule 1 in de Verenigde Staten is toegenomen door de groeiende populariteit van de sport onder Amerikanen. Dit komt onder meer door de Netflix-serie Drive to Survive.

ANP