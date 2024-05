Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Dacia Spring interessanter dan ooit?

De Dacia Spring onderging een uitgebreide facelift, die hem op papier nóg interessanter maakt. Met een duik in de prijslijst maken we opnieuw kennis met de Spring.

Natuurlijk, een 3,7 meter lang (kort) vierpersoons elektrisch autootje met een actieradius van ruim 200 kilometer is niet voor iedereen een handige optie. Maar voor wie daar wel genoeg aan heeft is de Dacia Spring sinds introductie wel heel interessant. Het is zo’n beetje de goedkoopste manier om volledig elektrisch te rijden, zonder al te veel in te leveren op de gemakken van een conventionele auto. De Spring is nu uitgebreid gefacelift en daarmee misschien wel interessanter dan ooit.

Wat is er nieuw? Vooral alles dat direct zichtbaar is. Het exterieur past voortaan keurig tussen de andere Dacia-modellen, waar het vorige model nog duidelijk een Renault met Dacia-logo was. Verder is het interieur flink gemoderniseerd, met zowel mooiere materialen als de toevoeging van een modern infotainmentsysteem. Het interieur is zelfs deels modulair, waardoor je eenvoudig achteraf een dashboardkastje of inductielader toevoegt. Op technisch vlak is er dan weer weinig nieuws. De Spring kan nu ook stroom terugleveren (V2L-technologie), maar aan de aandrijflijn is niets veranderd. Wel handig: de laadkabel kan voortaan in een kleine ‘frunk’ onder de voorklep.

Motoren Dacia Spring

Op gebied van motoren weinig nieuws dus. Er is nog steeds keuze tussen een 33 kW (44 pk) en 48 kW (65 pk) sterke variant. In beide gevallen krijg je een batterij met 25 kWh bruikbare capaciteit en in beide gevallen is dat goed voor een officiële actieradius van 220 km (WLTP). Een belangrijker verschil is de acceleratie. Met een 0-100-tijd van 19,1 seconden is de standaardversie vooral geschikt voor de stad, terwijl de krachtiger variant daar een redelijker 13,7 seconden over doet.

Uitrustingen Dacia Spring

De uitrusting van de Dacia Spring blijft eenvoudig, maar hij voorziet je wel van de minimale gemakken die je in een moderne auto wilt. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 14-inch stalen wielen met wieldoppen (15-inch bij krachtiger versie), stoffen bekleding, 7-inch digitaal instrumentarium, airco, Dacia Media Control (twee speakers en je eigen smartphone als infotainmentsysteem), parkeersensoren achter en de nodige assistentie- en veiligheidssystemen. Wat dat laatste betreft alleen het wettelijke minimum, maar da’s gewoon prima.

Naast basisniveau Expression is er ook de iets meer aangeklede Extreme. Die vult bovenstaande aan met onder meer altijd de 15-inch wielen, een 10-inch centraal display voor ingebouwd infotainment, elektrisch bedienbare zijruiten achter, elektrisch verstelbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera en de genoemde V2L-technologie. Verder heeft de Extreme een (visueel) wat mooiere aankleding en afwerking en standaard de krachtiger aandrijflijn.

Prijzen Dacia Spring

Met deze facelift zal hij wel flink duurder zijn geworden? Nee, in tegendeel. Een beetje afhankelijk van welke uitvoeringen je vergelijkt is hij zelfs goedkoper geworden. Zeker als je de extra uitrustingen meerekent. De basisversie krijg je mee voor 18.950 euro en de Extreme heeft een vanafprijs van 20.950 euro. De SEPP gaat daar nog vanaf, dus in principe kan je al voor 16.000 euro wegrijden in een gloednieuwe volledig elektrische auto.

De krachtiger aandrijflijn vinden wij toch wel een must en dat zou de vanafprijs op 19.950 euro brengen. Tja, dan maakt de stap naar de Extreme-uitvoering ook niet zo veel meer uit, dus dan wordt die het.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Dacia Spring geleverd in het wit. Hij kan het hebben, maar we hebben liever een kleurtje. Voor 600 euro extra mogen we kiezen uit grijs, heel donkerblauw, rood, lichtbruin en donkergroen. Wij vinden het rood wel mooi contrasteren met de zwarte exterieurdelen, dus die wordt het.

Wielkeuzes zijn er niet, maar dat geeft niet. In ieder geval in de configurator wekken de wieldoppen overtuigend de indruk van lichtmetaal, dat ziet er echt niet verkeerd uit.

Interieuraankleding

Ook voor het interieur valt niets te kiezen, maar het interieur van de Dacia Spring heeft standaard een tweekleurige aankleding en ook dat oogt al prima.

Pakketten en losse opties

Op de optielijst staan welgeteld drie dingen: parkeersensoren vóór (150 euro), een DC-lader met een maximaal vermogen van 30 kW (600 euro) en een noodlaadkabel voor incidenteel gebruik (2,3 kW) (250 euro). Wij laten het even voor wat het is.

De Dacia Spring zelf samenstellen

Daarmee komt de prijs van onze Dacia Spring op een nog steeds heel bescheiden 21.550 euro. Zie jij de vernieuwde Dacia Spring ook wel zitten? Kijk dan eens op www.dacia.nl en stel hem samen in de configurator.

