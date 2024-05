Deel dit: Share App Mail Tweet

De #5 is de allergrootste Smart ooit

De tijd dat ze bij Smart kleine stadsautootjes maakten, is nu écht voorbij. De #1 en #3 zijn al niet bijster compact en deze Concept #5 komt daar zelfs nog boven te staan.

Eind dit jaar wordt het productiemodel pas voorgesteld, maar het merk geeft dus nu alvast een voorproefje. Opvallend is dat het derde model in de line-up de naam #5 krijgt. Eerder reden we al met de #1 (en ook de Brabus) en de #3. Naar verluidt volgen er later nog een #2 en #4, al bevestigt het merk dit nog niet.

De grootste Smart ooit.

Hoe de SUV eruit komt te zien, is duidelijk af te leiden van de Concept #5. Denk alle terreinprullaria weg – het dakrek, de schijnwerpers, de kabels op de ‘motorkap’ – en je ziet de uiteindelijke versie. Helaas heeft Smart weinig specs paraat. De #5 heeft een 800 volt-boordsysteem, zoals onder meer de Kia EV6 en Porsche Taycan, waarmee supersnel laden mogelijk is. Zo meldt Smart dat de 100 kWh grote batterij in 15 minuten alweer voor 80 procent vol zit. De actieradius van de #5 bedraagt meer dan 550 kilometer.

(Afbeelding: Smart)

(Afbeelding: Smart)

De grootste Smart ooit typeert de koers die, het inmiddels voor een groot deel, Chinese merk heeft gekozen. Het is niet meer het merk van kleine stadsauto’s, maar van elektrische modellen die volume moeten draaien.

