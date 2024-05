Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom Audi ineens 74 procent (!) minder winst maakt

Moeten we al medelijden hebben met Audi? Nee, want de fabrikant heeft in het eerste kwartaal van 2024 gewoon keurig 466 miljoen euro aan winst geboekt. Het probleem is alleen dat die winst in de eerste drie maanden van 2023 nog op 1,8 miljard euro lag. Hoe kan dat?

Het heeft vast te maken met de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s, denk je nu. Nee, verre van dat. De winstdaling van Audi komt juist door het andere uiterste van het leveringsprogramma, waar grote, dure modellen nog een V6 of V8 hebben.

Leveringsproblemen bij Audi

Audi heeft grote moeite om die auto’s uit te leveren aan klanten, omdat er een tekort is aan onderdelen. Het zou gaan om een simpel riempje, dat bij de geïntegreerde startmotor/generator van de mild-hybride V6- en V8-motoren hoort.

Afzet daalde met 4,5 procent

Audi draaide in januari, februari en maart een omzet van 13,7 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 16,8 miljard. De afzet kwam uit op precies 396.912 auto’s, een daling van 4,5 procent. Het aantal afgeleverde EV’s steeg, van 34.584 naar 35.630.

Investering in nieuwe modellen

Als we het eerste kwartaal van 2024 met dat van 2023 vergelijken, valt vooral het verschil in kasstroom op. Vorig jaar kwam er 1,7 miljard euro binnen, dit jaar ging er 768 miljoen euro uit. Een verschil van bijna 2,5 miljard dus.

Volgens Audi komt dat onder meer door investeringen in nieuwe modellen: elektrische auto’s op het PPE-platform, zoals de Audi Q6 E-Tron, en brandstofauto’s op het PPC-platform. Daarbij had Audi in het eerste kwartaal ook last van stakingen in zijn fabriek in Mexico.