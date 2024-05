Deel dit: Share App Mail Tweet

Doei Tesla Model Y! Dit is nu de populairste EV van Nederland

Bovag houdt de kentekenregistraties in ons land nauwlettend in de gaten en deelt maandelijks hoe het ervoor staat. Waar de Tesla Model Y keer op keer de meest verkochte EV van ons land bleek, staat er ditmaal een ander model bovenaan: de Volvo EX30.

Het gaat om de cijfers van april 2024. In die maand zijn 28.432 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, een daling van 3,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. In 9.092 van die gevallen ging het om een volledig elektrische auto, wat dan weer een stijging is van 9,6 procent. Klinkt als veel, maar nu er zoveel nieuwe EV’s verschijnen en de overheid blijft stimuleren, is het natuurlijk niet verwonderlijk dat het aantal EV-verkopen toeneemt.

Volvo EX30 stoot Tesla Model Y van troon

Zoals gezegd prijkt Tesla Model Y niet meer bovenaan de verkooplijsten. Waar het voorheen geregeld de populairste auto ongeacht aandrijflijn was, mag hij zich nu niet eens meer de populairste EV noemen. Die eer gaat naar de Volvo EX30.

Populairste EV’s Aantal registraties

in april 2024 Volvo EX30 1.459 registraties Tesla Model Y 1.048 registraties Kia Niro 820 registraties Volvo EX40 588 registraties Tesla Model 3 400 registraties Op basis van Bovag-cijfers.

De populariteit van de Zweeds-Chinese EV komt natuurlijk niet als donderslag bij heldere hemel. We zeiden bij zijn onthulling van de Volvo EX30 al dat het model waarschijnlijk een verkooptopper zou worden in ons land en dat is nu dus ook gebleken.

Volvo-EV als Autovisie-duurtester

Nederland is immers een Volvo-land. Daarnaast is de Tesla Model Y-concurrent relatief scherp geprijsd, met voldoende actieradius en laadsnelheid. Eerder hebben we de Volvo getest tegen de minder bekende Honda e:Ny1. Daarnaast hebben we de compacte EV toegevoegd aan onze duurtestgarage om erachter te komen of hij alle verwachtingen waarmaakt. Vooralsnog vergt de Volvo EX30 enige gewenning.