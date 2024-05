Deel dit: Share App Mail Tweet

Na ontslagen op ontslagen volgen bij Tesla… nóg meer ontslagen

Wat is er in vredesnaam aan de hand bij Tesla? De fabrikant kondigde eerder dit jaar aan zo’n tien procent van het personeel te ontslaan, sloot daarna vrijwel z’n hele Supercharger-divisie, stopt met het gebruik van gigacasting en gaat nu nóg meer banen schrappen.

‘Tesla gaat twintig procent van zijn personeel ontslaan’, schreven we half april. En die richting gaat de Amerikaanse EV-bouwer inderdaad op. Volgens Electrek, dat zich baseert op bronnen binnen Tesla, zijn nu medewerkers van onder meer de software-, service- en ontwikkelingsafdelingen aan de beurt.

‘Employment status’-mail

Ze hebben afgelopen weekend de gevreesde ’employment status’-mail gekregen, wat betekent dat ze per direct zijn ontslagen en maar moeten afwachten wat hun ontslagvergoeding zal zijn (twee maanden loon, in de meeste gevallen).

Zwaar kwartaal voor Tesla

Tesla heeft een zwaar kwartaal achter de rug. De fabrikant leverde 386.810 auto’s af in de eerste drie maanden van 2024. Dat zijn er 9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en zelfs 20 procent minder dan in het vorige kwartaal (484.507 auto’s).

Volgens Tesla is het personeelsbestand in de laatste jaren te snel gegroeid en is er een inefficiënte situatie ontstaan, met bijvoorbeeld dubbele rollen. Topman Elon Musk zei recent echter tegen investeerders dat het om een reorganisatie gaat ter voorbereiding “op de volgende groeifase”.

Onzekerheid en verwarring

Diverse Tesla-bronnen spreken over de sfeer binnen het bedrijf, waar de medewerkers nu gebukt gaan onder onzekerheid, verwarring en frustratie. Een reorganisatie is in het bedrijfsleven vrij normaal, maar niet op de chaotische en haastige manier waarop Tesla het doet.

Als een maffiabaas

Het is maar goed dat we in Nederland ontslagbescherming hebben, want meerdere goed ingevoerde bronnen melden dat Elon Musk het hoofd van de laadafdeling, Rebecca Tinucci, en haar team heeft ontslagen om een voorbeeld te stellen.

Tinucci zou bezwaar hebben gemaakt tegen de vele ontslagen binnen haar afdeling, daarom zou Musk hebben besloten om de hele afdeling, inclusief Tinucci, op straat te zetten. Dit om druk te zetten op andere managers binnen zijn bedrijf.

Want in een e-mail schreef Musk vervolgens: “Ik hoop dat door deze acties duidelijk wordt dat we echt hardcore moeten zijn als het gaat om het terugdringend van het personeelsbestand en het verlagen van kosten. Sommige leidinggevenden nemen dit serieus, de meeste nog niet.”

Met andere woorden: Musk gedraagt zich tegenover zijn managementteam als een maffiabaas: ‘Fijne mensen heb je onder je werken. Het zou zonde zijn als er wat mee gebeurt. Dus doe je nu wat ik van je vraag.’