De productiepartner van Fisker gelooft er niet meer in

De Fisker Ocean – waar collega Stijn Kuster recent in heeft gereden – wordt gebouwd bij Magna Steyr in Oostenrijk. Al verwachten ze bij dat bedrijf weinig meer van de elektrische cross-over. Want Magna-CEO Swamy Kotagiri denkt niet dat er nog Oceans gemaakt zullen worden dit jaar.

Volgens Kotagiri heeft Magna zijn verwachtingen voor 2024 naar beneden moeten bijstellen. De productie van de Fisker Ocean ligt op dit moment stil, zegt hij, en hij denkt niet dat de assemblagelijn weer wordt opgestart. Dat betekent voor Magna een financiële strop van 400 miljoen dollar.

Fisker diep in de schulden

Het gaat op z’n zachtst gezegd niet goed met Fisker. De Amerikaanse fabrikant zit diep in de schulden en heeft begin april de vanafprijs van de Ocean met bijna 20.000 euro verlaagd in een poging de verkopen aan te zwengelen en van zijn voorraad af te komen.

Gesprekken met Nissan

Er waren gesprekken tussen Fisker en een Japanse autofabrikant (waarschijnlijk Nissan) over een mogelijke samenwerking, maar die zijn op niets uitgelopen. Ook is het aandeel Fisker van de beurs in New York gehaald, omdat de waarde ervan gekelderd was, van 6,50 dollar eind 2023 naar slechts 9 cent.

Volgens oprichter en directeur Henrik Fisker zijn er nog steeds een paar bedrijven geïnteresseerd in een overname of een samenwerking. Welke bedrijven dat zijn, houdt hij voor zich. Er is in ieder geval haast bij geboden, want Fisker balanceert op het randje van het faillissement.

Administratie is een janboel

De onderneming heeft nog steeds geen jaarverslag gepubliceerd over 2023. De reden zou zijn dat de administratie zo’n janboel is, dat het bijna onmogelijk is om te zeggen hoeveel omzet er nou werkelijk is gegenereerd.

Fisker heeft zijn administratie niet op orde en kon daardoor miljoenen aan betalingen niet vinden. Ook was het door de chaos in een aantal gevallen zelfs vergeten om geld te innen van kopers, die hun Ocean in eerste instantie dus gratis hebben gekregen.