Pas op: deze populaire benzine uit Frankrijk beschadigt jouw auto

Ga je binnenkort op vakantie naar Frankrijk? Let dan goed op bij het tanken. Je vindt er namelijk ook E85-brandstof aan de pomp, maar die benzine kan jouw auto zwaar beschadigen.

Benzine werd voorheen aangeduid met het octaangetal, zoals Euro95. Tegenwoordig is de hoeveelheid toegevoegde bio-ethanol leidend in de benaming. Deze toevoeging zou beter zijn voor het milieu, maar kan ook funest zijn voor je motor. Niet elke auto kan er namelijk even goed tegen. Lees hier meer over de switch van Euro95 naar E10.

Deze benzine vind je in Nederland

De standaard benzine in Nederland is E10, wat inhoudt dat er tot 10 procent bio-ethanol is toegevoegd. Deze brandstof gaat bijna altijd gepaard met een octaangetal van 95 en dus kun je E10 zien als de vervanger van Euro95. Deze brandstof is geschikt voor de meeste moderne benzineauto’s. Oudere auto’s kunnen vaak niet tegen de toegevoegde bio-ethanol.

E5 duidt op een bio-ethanolpercentage van maximaal 5 procent, maar deze vind je bij ons enkel terug in de premiumbrandstof met een hoger octaangetal van 98 of 102. Dat laatste weet zelfontbranding bij hoge temperaturen beter te weerstaan en is dus aanbevolen in de meeste sportwagens en getunede motoren. Bijkomend voordeel is dat in de praktijk is het percentage bio-ethanol vaak zelfs 0 procent is.

E85-benzine uit Frankrijk is schadelijk voor je auto

In het buitenland kom je nog andere brandstofsoorten tegen aan de pomp. Zo tref je in onder meer Frankrijk en Scandinavië E85-benzine, die voor maar liefst 85 procent uit bio-ethanol bestaat. Deze benzine is een stuk goedkoper, maar moet je absoluut vermijden.

Hoewel toegevoegde bio-ethanol het milieu ten goede komt, kan het je motor flink schaden. Het goedje is namelijk zeer agressief en tast motoronderdelen en leidingen aan. Zeker met een percentage tot 85 procent kan het desastreuse gevolgen hebben voor je auto. Enkel auto’s die hier speciaal voor gemaakt zijn (of zijn omgebouwd), kunnen deze benzine verdragen. Heb je het beste voor met je auto? Tank dan benzine met een laag ethanolgehalte en een hoog octaangetal.