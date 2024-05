Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat de W12 van deze Bentley Batur gemeen heeft met Phil Collins

Bentley stopt met zijn bekende 6,0-liter twinturbo W12. Maar dat doet het merk op de Phil Collins-manier, met de ene afscheidstournee na de andere. Want nu vinden we de twaalfcilinder terug in wéér een speciaal model: de Bentley Batur Convertible.

Met kleinseriemodellen voor rijke verzamelaars kun je een fortuin verdienen, heeft ook Bentley gezien, dus is de Britse luxefabrikant aan het ‘coachbuilden’ geslagen, met als resultaat de Bacalar, de Batur en nu de Batur Convertible.

Bentley Batur Convertible is tweezitter

In tegenstelling tot de open Bentley Continental GT is de Batur Convertible geen vierzitter, maar een tweezitter. Hij wordt aangedreven door een 750 pk sterke versie van de bekende 6,0-liter twinturbo W12 van Bentley.

Is dit dan het laatste model met de twaalfpitter aan boord? Waarschijnlijk niet, want Bentley hint naar nóg een afscheidstournee. ‘The Batur Convertible will be one of the last ever Bentleys to use this incredible powertrain’, schrijft het merk. Eén van de laatste dus, niet de laatste.

Oplage van zestien exemplaren

Er worden zestien exemplaren van de Batur Convertible gebouwd. Twee minder dan van de dichte Batur. De auto op de foto’s is een ontwikkelingsprototype. Batur Convertible Car #0, zoals Bentley het exemplaar noemt.

Alle zestien Batur Convertibles worden tot in detail op de persoonlijke wensen van de kopers afgestemd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om knoppen en schakelaars in het interieur uit te voeren in roségoud, zoals de rijmodusselector in deze oranje Batur.

Vanafprijs van zo’n 2 miljoen

De Batur Convertible wordt grotendeels met de hand gemaakt bij Mulliner. Het bouwproces duurt een paar maanden. Wat de Batur Convertible kost, is niet bekend. Ga uit van een miljoen of twee, exclusief belastingen en exclusief personalisatieopties.