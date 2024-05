Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom we de Rolls-Royce Cullinan niet ‘gefacelift’ mogen noemen

Hó, Rolls-Royce wil niet dat wij het woord ‘gefacelift’ gebruiken, want dat is niet chic. We moeten zeggen dat we hier te maken hebben met de Rolls-Royce Cullinan Series II.

Ach, laten we het beestje gewoon bij de naam noemen, want de Rolls-Royce Cullinan Series II is weinig meer dan een visuele update. Dat betekent overigens niet dat ze er in Goodwood geen werk in hebben gestoken, want dat hebben ze wel degelijk.

Uiterlijk Rolls-Royce Cullinan

In het uiterlijk niet echt, moeten we toegeven. Aan de achterzijde en op de flanken is niets veranderd. Alleen op de neus zijn wijzigingen zichtbaar, zoals de winkelhaak-achtige dagrijverlichting en het nieuwe plaatwerk eronder, de hoekigere grille (die nu verlicht is) en de anders gestileerde onderbumper.

Twinturbo V12 met 570 pk

Onderhuids heeft Rolls-Royce alles bij het oude gelaten. Dat betekent dat de Cullinan nog steeds wordt aangedreven door een 6,75-liter twinturbo V12, die normaal gesproken 570 pk en 850 Nm levert en in de Black Badge 600 pk en 900 Nm.

(Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce)

(Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce)

De krachtbron is gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF, die de aandrijfkrachten naar alle vier wielen stuurt. De Rolls-Royce Cullinan is uitgerust met vierwielsturing en adaptieve luchtvering, die met een stereocamera vooruit kijkt en de weg scant.

Voorheen was de Cullinan te bestellen met lichtmetalen wielen tot 22 inch. Daar komt na de update een maatje bij, nu 23 inch. Verder moeten we voor de wijzigingen het interieur in duiken, want daar is tenminste echt iets verandert.

Infotainment van de Spectre

Ten eerste heeft de Rolls-Royce Cullinan nu de volledig digitale cockpit uit de elektrische Spectre en ook het infotainmentsysteem daarvan. Daarbij heeft het analoge klokje op het dashboard gezelschap gekregen van een piepkleine Spirit of Ecstasy.

(Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce)

(Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce)

Het beeldje is van echt metaal en heeft maanden ontwikkelingstijd gekost. Er zit een lampje onder en de positie daarvan was moeilijk goed te krijgen, aldus ontwerper Anders Warming. Dan was de schaduw weer niet goed, dan zat er te veel licht op de knieën of de kin…

Nieuwe bekledingsmaterialen

Verder zijn er vooral veel nieuwe materialen beschikbaar, zoals voor het eerst geen leren bekleding op de stoelen, maar stoffen bekleding. Duality Twill, noemt Rolls-Royce het, en het is deels opgetrokken uit bamboevezels. De stiksels zijn opgebouwd uit 2,2 miljoen steekjes en 17 kilometer aan draad.

(Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce)

(Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce)

Ook is er nu geperforeerd leer beschikbaar. Dat was al eerder zo, maar nu kun je de perforaties in vormen laten maken. Het voorbeeld wat Rolls-Royce geeft, is geïnspireerd op de wolken boven de Goodwood-fabriek en bestaat uit twee soorten gaatjes, van 0,8 en 1,2 millimeter.

Jongere kopers Rolls-Royce Cullinan

De Rolls-Royce Cullinan is een groot succes en trekt met name jongere klanten aan, waaronder veel vrouwen. De gemiddelde koper is 42 jaar. In Nederland zijn er sinds de introductie in 2017 precies 27 verkocht, gemiddeld zo’n 5 à 6 per jaar dus.

(Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce) (Afbeelding: Rolls-Royce)