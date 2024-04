Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij dit type tankstation is benzine tot 10 procent goedkoper

Een bezoekje brengen aan het tankstation begint met de huidige brandstofprijzen een haast traumatische ervaring te worden. Gelukkig zijn er manieren om het leed te verzachten. Bijvoorbeeld door bij het juiste type pompstation te tanken, waar je veel minder voor benzine betaalt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt de gemiddelde brandstofprijzen bij van verschillende pompstations. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bemande tankstations direct naast de snelweg, bemande tankstations op andere plekken en onbemande tankstations op andere plekken.

Onbemande pomp bijna 10% goedkoper dan langs snelweg

Dat je bij een bemand tankstations langs de snelweg meer kwijt bent aan een liter Euro95 wist je waarschijnlijk al. Maar hoeveel duurder is het precies? En hoeveel scheelt het als je een klein, onbemand tankstation opzoekt?

We gaan uit van de meest recente CBS-cijfers uit maart 2024. Vorige maand kostte een litertje Euro95 je gemiddeld 2,008 euro (waarvan een bizar groot deel linea recta in de staatskas verdwijnt). Gemiddeld ben je langs de snelweg ruim 2,192 euro per liter kwijt. Bij een onbemande pomp ver van de snelweg vandaan, kost diezelfde liter je gemiddeld ‘slechts’ 1,978 euro. Oftewel: 9,8 procent goedkoper!

Prijs van benzine bij bemande tankstations

Het verschil tussen een kleine, onbemande pomp en de gemiddelde benzineprijs is met 1,5 procent een stuk kleiner. Ook het verschil tussen de gemiddelde prijs bij een bemand tankstation langs de snelweg en een bemand tankstation ver bij de snelweg vandaan (2,023 euro) is kleiner, al is die 7,7 procent nog altijd een aanzienlijk verschil.

Prijsverschil diesel

Net als benzine, tank je ook diesel goedkoper als je de snelweg ver achter je laat. Diesel tank je bij een onbemand pompstation bij de snelweg vandaan 9,9 procent goedkoper dan langs de snelweg. Als je al hypermilend door het leven gaat, kan het juiste soort tankstation de kosten dus nog iets verder drukken.