Deel dit: Share App Mail Tweet

Te weinige ruimte in je CX-60? De grote Mazda CX-80 biedt uitkomst

Mazda heeft twee jaar gewacht, maar komt nu eindelijk met een verlengde versie van de CX-60. De nieuwe Mazda CX-80 is maar liefst 25 centimeter langer en biedt plaats aan zeven inzittenden.

De CX-60 stamt uit 2022 en wordt in Nederland alleen als plug-in hybride geleverd. Op andere markten heeft Mazda ook twee zescilinders in de prijslijst staan, een benzine en een diesel.

Mazda CX-80 als stekkerhybride

De Mazda CX-80 komt eveneens alleen als stekkerhybride naar ons land. Hij wordt aangedreven door een 2,5-liter viercilinder en een elektromotor, die samen goed zijn voor 327 pk en 500 Nm.

Volgens Mazda gaat de CX-80 daarmee in 6,8 seconden naar 100 km/h. Op zijn 17,8 kWh-batterij haalt hij een elektrische actieradius van 53 kilometer.

Het platform waarom de Mazda CX-80 staat, is in de basis achterwielaangedreven, al heeft de PHEV altijd vierwielaandrijving. Schakelen hoeft uiteraard niet, dat doet een achttraps automaat voor de bestuurder.

De CX-80 is niet licht. Hij weegt 2230 kilo en mag een forse aanhanger trekken: 2500 kilo. Zijn aandrijflijn heeft vijf standen: Normal, Sport, Offroad, Towing en EV.

Wielbasis van ruim 3 meter

Zoals we in de intro al schreven, is de CX-80 25 centimeter langer dan de CX-60. Hij meet 5 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 3,1 meter.

Er zijn drie interieurconfiguraties beschikbaar: met een achterbank (dan is de CX-80 een zevenzitter), met losse stoelen en een middenconsole op de tweede rij (zeszitter) of met losse stoelen zonder console.

Interieur met veel ruimte

De achterbank is in de Mazda CX-80 over een afstand van 12 centimeter te verschuiven. Dat kan in de CX-60 niet. De derde zitrij zou geschikt zijn voor passagiers tot 1,70 meter, aldus Mazda.

In de kofferbak is ruimte voor 258 liter aan bagage. Met de derde zitrij plat kan er 687 liter mee en met ook de tweede zitrij neergeklapt, is er zelfs 2000 liter beschikbaar. De laadvloer is meer dan 2 meter lang.

Echt chroom en hout

Niet alleen het exterieur van de CX-80 is fraai, ook het interieur, met echt chroom, esdoornhout en nappaleer. Er zijn vijf uitrustingsniveaus: Exclusive-line, Takumi, Homura, Takumi Plus en Homura Plus.

Standaard zijn altijd een airco met drie zones, 12,3-inch touchscreen, Alexa-spraakbediening, cruise control, Apple CarPlay, Android Auto, head-up display, verwarmbare voorstoelen en stuurverwarming.

Driver Personalisation System

Een zogeheten Driver Personalisation System bepaalt met een camera de positie van de ogen en de lengte van de bestuurder en stelt daar automatisch de positie van het stuur, de stoelen, de spiegels en de head-up display op af. De camera herkent ook gezichten en kan zo de auto afstemmen op ieders voorkeuren.

Prijs Mazda CX-80 niet bekend

De Mazda CX-80 staat standaard op 20-inch lichtmetalen wielen. Voor het model zijn twee nieuwe kleuren beschikbaar: Artisan Red en Melting Copper. De prijs van de CX-80 is nog niet bekend. Voor de CX-60 vraagt Mazda 56.690 euro.