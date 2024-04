Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo kwam Volkswagen op het idee voor een nieuwe Kever | Sjoerds Weetjes 396

Met de New Beetle veroverde Volkswagen snel de harten van de Kever-fans, maar waarom wilde Volkswagen perse een moderne interpretatie van de aloude Kever uitbrengen? Die vraag beantwoord Sjoerd van Bilsen in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij geeft op nog meer niet-gestelde vragen antwoord.

Het was in 1998 dat Volkswagen de New Beetle presenteerde. Het gehele idee van de moderne Kever startte echter al jaren ervoor. Het was in eerste instantie niet de bedoeling om een vervolg aan de Kever te geven. Toch verscheen er een concept car en later dus een productiemodel. Hoe dat allemaal liep, hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Een nieuwe Volkswagen Kever, de New Beetle

Sjoerd legt uit dat de New Beetle er bijna niet was gekomen. Hij verklapt dat de toenmalige topman van Volkswagen zelfs extreem teleurgesteld was in het model. Sjoerd geeft bovendien aan dat het oorspronkelijke concept sterk afwijkt van het uiteindelijke model en verklaart waarom de Kever in Amerika zo populair werd.

De Volkswagen New Beetle staat centraal in deze aflevering, maar aan bod komen ook de Kevers uit de decennia ervoor. De getoonde filmauto’s zijn stuk voor stuk originele exemplaren. Sjoerd heeft eerder die beroemde filmklassiekers voor de lens gezet. Zie afleveringen 115 en 192 van Sjoerds Weetjes.