Deze luxe Duitse SUV is nu een betaalbare occasion

Ja, je wilt ook een SUV, zoals zovelen, maar niet zomaar één. Zo’n auto is natuurlijk lekker stoer, maar je wilt komen voorrijden in een auto die bewondering oproept, geen vragen. Je wilt een ruim, rijdend statussysmbool, van een Dúits merk dat niemand kan missen. Deze occasion is een goede optie.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 20.000 euro; een SUV in het hogere segment. Vind je de Mercedes-Benz GLA niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag of donderdag.

Mercedes-Benz GLA (2014 – 2017)

Als je ‘valt’ voor de ster, bestaat er geen ander merk. Het prachtige interieur van de GLA is al lekker ruim, al valt de bagageruimte met 421 liter wat tegen. Het is opvallend hoe ver de voorstoelen naar achteren kunnen, waardoor ook ‘omvangrijke personen’ hier prima zitten. Uiteraard wordt het dan achterin wat krap. Motorisch is een 200 met 115 pk/156 pk al heel prettig in de omgang, maar meer volume en meer vermogen maakt ‘m nog fijner in het gebruik.

De zeventraps automaat houdt het toerental mooi laag en draagt zo ook bij aan het comfort. Een mooi voorbeeld is de rijk uitgeruste, zwarte GLA 250 (2014, 132.000 km) die voor 19.950 euro bij een autobedrijf in De Bilt staat. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij deze GLA is maar één euveltje bekend en dat kennen we ook van andere Mercedessen van deze generatie. De motor start dan niet, terwijl hoorbaar is dat de startmotor wel ‘inslaat’… maar niet draait. Oorzaak is een kapotte weerstand op de pluspool van de accu.

Met starthulp lukt het dan wel, maar elke keer als de motor gestart moet worden is het weer hetzelfde liedje. Dus… snel naar de garage en een nieuwe weerstand laten monteren. Wil je alles weten over de betrouwbaarheid van deze occasion? Bekijk dan hier de koopwijzer.