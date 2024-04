Deel dit: Share App Mail Tweet

Autorijden duur? Tijdens je vakantie ben je veel minder kwijt

Benzine, verzekering en wegenbelasting. Autorijden is in Nederland niet goedkoper geworden. Echter, als je op vakantie gaat ben je waarschijnlijk wel minder kwijt aan vervoer. Een auto huren op vakantie is namelijk fors goedkoper geworden, zelfs in eigen land.

Tenminste, de afgelopen twee jaar zijn de prijzen 22 procent gedaald. Ten opzichte van vijf jaar geleden is er juist een flinke stijging te zien. Je bent nu 49 procent meer geld aan kwijt aan de huur van een auto dan in 2019. Dit alles blijkt uit onderzoek van FerryGoGo.

Onderzoek naar prijzen van huurauto’s

Let wel, in het onderzoek zijn niet alle Europese steden vertegenwoordigd. De steden die zijn meegenomen in het onderzoek zijn veelal populaire vakantiebestemmingen, eilanden en/of havensteden. In het onderzoek is gekeken naar de gemiddelde prijs per dag van een (kleine) huurauto in het hoogseizoen (juni, juli en augustus) over de afgelopen jaren.

Auto huren op vakantie

Gemiddeld is de huurprijs van een auto vergeleken met 2022 met 24 euro per dag gedaald in Europa. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met het tekort aan huurauto’s in 2022. Ten opzichte van 2019 ben je echter voor het huren van een auto 33 euro per dag meer gaan betalen.

In 2024 ben je gemiddeld 87 euro per dag kwijt aan de huur van een auto op vakantie in Europa. Opvallend is dat met name in Spanje de prijs erg zakte de afgelopen twee jaar. Je bent nu per dag zo’n 40 euro minder kwijt dan in 2022. De daling in Ierland is nog groter, je bent hier zo’n 100 euro per dag minder kwijt dan twee jaar eerder.

Voor een kleine huurauto betaal je aankomende zomer het meest in Noorwegen, 138 euro. Dat is een van de weinige landen waar de prijs de afgelopen twee jaar is gestegen. Zelfs in Nederland daalden de prijzen van huurauto’s. In Amsterdam betaalde je in 2022 33,5 procent meer en in Rotterdam 26,8 procent. In beide steden ben je zo’n 80 euro per dag kwijt als je een auto wil huren.