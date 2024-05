Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische auto is nu een erg goedkope occasion

Dag in, dag uit, doorkruis je in je eentje een van onze grootste steden, dat brengt je werk met zich mee. Je wilt niet wachten tot de dag dat je occasion niet meer een milieuzone in mag en dùs wil je nu alvast een compacte, betaalbare, volledig elektrische auto.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een elektrische auto voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Citroën C-Zero niets? Bekijk dan de occasion van aankomende donderdag of zaterdag. Of kijk hier voor alle occasions van maximaal 10.000 euro.

Citroën C-Zero (2010 – 2020)

Tja, ehm, eigenlijk is dit geen Citroën, maar een Mitsubishi i-MiEV met andere logo’s. Hetzelfde geldt voor de Peugeot Ion. Er bestaat geen verschil tussen dit drietal. Deze auto’s zijn hoger dan breed. Hoe smal, dat blijkt pas als er iemand naast je komt zitten. De zit is opmerkelijk hoog, want de accu zit onder de voorstoelen. De bagageruimte achterin de occasion is klein en ‘open’, dus laat er niks van waarde in liggen. De C-Zero rijdt heel eenvoudig. Daarbij is hij lekker wendbaar.

De actieradius bedraagt zo’n 150, 160 kilometer, maar dat loopt hard terug als de auto ouder wordt, òf op een koude dag. Er is volop aanbod, zoals de witte (2020, 19.000 km) voor 9.995 euro bij een autobedrijf in Oldebroek.

Hier moet je op letten bij de occasion

De C-Zero en zijn soortgenoten kennen één euveltje dat wel eens voorkomt. De motor wordt te heet en schakelt zichzelf dan uit, uit veiligheidsoverwegingen. Oorzaak is in de regel te weinig koelvloeistof in het reservoir, dat onder de bagageruimte is te vinden.

Bijvullen is voor het moment afdoende, maar hoe en waar verliest de occasion die koelvloeistof? Voordat de motor stopt, verschijnt op het dashboard wel een waarschuwingslampje.