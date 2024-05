Deel dit: Share App Mail Tweet

Handgeschakelde Corvette C6 met V8 kost minder dan een Polo

Ondersteund door overheden met groene idealen, is de elektrische auto bezig met een opmars. Wil je nog even genieten van bulderende brandstofmotoren? Check dan deze handgeschakelde Corvette C6. De occasion heeft een flinke V8 in de neus, maar kost minder dan een nieuwe Volkswagen Polo.

We weten dat niet al onze lezers dol zijn op alle elektro-SUV’s die nu in groten getale van de band rollen. De echte petrolhead moet er niks van hebben. Daarom vandaag aandacht voor een ouderwetse sportwagen die benzine met emmers tegelijk wegslokt.

Corvette als eigen merk in Europa

De Corvette is al sinds de jaren vijftig op de markt. Voor de Amerikanen is het een model van het merk Chevrolet, maar in Europa is Corvette sinds 2005 een eigen merk. Hier werden toen immers ook compacte Daewoo-modellen omgetoverd tot Chevrolets en dat matchte niet bepaald met de brute sportwagen die de Corvette is.

Klassieke Corvette als occasion

Ondanks zijn vurige uitstraling en iconische naam, is de sportwagen niet bijzonder hoog geprijsd op de tweedehandsmarkt. Zo staat de beeldige, maar niet enorm geliefde Corvette C3 op de afbeeldingen hieronder te koop voor een bescheiden 19.950 euro.

(Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics)

(Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics)

De occasion komt uit 1973 en heeft volgens de verkopende partij slechts 11.709 mijlen op de klok (omgerekend: 18.844 kilometer). Onder de kap ligt een 5,7-liter V8, door de Amerikanen ook wel small-block wordt genoemd. Hoewel het model al in Nederland staat en alle importheffingen zijn betaald, staat de klassieker nog niet op Nederlands kenteken. Tegen een meerprijs wil de aanbieder dat klusje wel klaren.

Corvette C6 blijkt goedkoper dan Volkswagen Polo

Op de neus van deze Corvette C6 prijkt al wel een gele kentekenplaat. Het is, zoals de modelnaam aangeeft, een Corvette van de zesde generatie. Het model is in 2006 nieuw in Frankrijk geleverd. De koper heeft er toen flink van genoten, want inmiddels staat er zo’n 200.000 kilometer op de teller. De verkopende partij zegt de occasion van die eerste eigenaar te hebben overgenomen. Aan boord tref je features zoals een head-up display, stoelverwarming en een automatisch dimmende binnenspiegel.

(Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s)

(Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Tenback Auto’s)

Dit exemplaar heeft de Franse Rivièra verruild voor het Achterhoekse Doetinchem, waar de occasion nu te koop staat voor 27.950 euro. Dat is minder dan een Volkswagen Polo. Goed, alleen de allerkaalste instap-Polo is een fractie goedkoper. Anders dan bij een Polo, schuilt bij deze Corvette C6 een ruim 400 pk sterke 6,0-liter V8 in het vooronder. Bovendien is die LS2 gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Al met al een echte auto voor petrolheads, waarmee je de blits maakt op het afscheidsfeestje van de verbrandingsmotor.