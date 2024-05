Deel dit: Share App Mail Tweet

Schrikbarend veel bestuurders krijgen jaarlijks meer dan 10 boetes

Bijna 3,3 miljoen Nederlanders werden vorig jaar op de bon geslingerd. Er zijn dan ook maar weinig verkeersdeelnemers die geheel boetevrij door het leven gaan. Een groep veelplegers maakt het echter wel heel bont en krijgen jaarlijks meer dan tien boetes van het CJIB. Die groep blijkt nu wel heel groot.

Boetes wil je uiteraard graag vermijden. Niet alleen vanwege de verkeersveiligheid, maar ook omdat het flink in de papieren kan lopen. Met name in Nederland zijn bekeuringen niet mals, zeker niet nu aan deze verkeersovertredingen nóg hogere boetebedragen kleven.

31.000 Nederlanders krijgen jaarlijks meer dan tien boetes

Nieuwszender BNR kwam erachter dat bij ongeveer 31.000 Nederlanders jaarlijks meer dan tien paarse enveloppen op de mat vallen. In ongeveer drie kwart van die gevallen gaat het om snelheidsovertredingen. Verder kwam BNR veel parkeerboetes en bekeuringen voor verkeersovertredingen tegen.

De 31.000 vaste CJIB-klanten vormen nog geen kwart procent van het aantal Nederlanders dat een rijbewijs bezit, maar evengoed een schrikbarend hoog aantal. BNR haalt namelijk een onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid uit 2011 aan, waarbij een groep recidivisten (die in dit geval minimaal elf boetes in vier jaar tijd kregen) werd onderzocht.

Kans op verkeersongeval vele malen groter

Wat bleek? De kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken was bij hen zo’n veertig keer groter, vergelijkbaar met de ongevalkans na het drinken van tien glazen bier. Onderzoeker Sander Kint meldt aan de radiozender dat die kans exponentieel toeneemt bij een stijgend aantal verkeersboetes.

‘Je hebt in een auto een moordwapen in handen, dat vergt bijbehorende verantwoordelijkheid.’

Rosa Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland, heeft er geen goed woord voor over bij BNR. “In Nederland kan je gewoon vijftig keer te hard rijden en vijftig keer pinnen”, zegt ze. “We zijn eigenlijk niet goed bij ons hoofd dat we dat toelaten.” Ze pleit voor een veel hardere aanpak van deze groep. “Je hebt in een auto een moordwapen in handen, dat vergt bijbehorende verantwoordelijkheid.”